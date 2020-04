Dans le contexte de pandémie, les professionnels du marketing doivent absolument s’adapter pour continuer de répondre aux attentes de leurs clients et valoriser leurs offres. La mission première est bien d’aider les organisations à rester proches de leurs prospects et clients. Sortlist, la plateforme qui permet aux annonceurs de trouver les meilleures agences, vient de dévoiler un livre blanc pour aider les professionnels du marketing à y voir plus clair sur les évolutions sur les pratiques provoquées par la crise du Covid-19.

Sortlist s’est posé une question simple : comment un virus parti de Wuhan, en Chine a-t-il impacté la scène marketing mondiale ? Certains métiers sont plus touchés que d’autres, on pense notamment à l’événementiel. Ce secteur d’activité a connu un arrêt net dès le début du mois de mars en France, quand les rassemblements ont été interdits. Soyons précis : le marketing événementiel a connu une chute de 51,9% de sa demande par rapport à la même période en 2019.

En revanche, d’autres métiers connaissent un regain d’activité. C’est par exemple le cas des acteurs qui travaillent dans le marketing digital. La demande de création d’applications, de sites e-commerce ou de stratégie digitale est en forte hausse. L’impossibilité de réaliser des ventes offlines contraint les entreprises à trouver des solutions pour continuer parer aux contraintes actuelles. Les commerçants font partie des premiers touchés par cette crise car leurs magasins sont fermés. Tous n’avaient pas encore pensé à développer un site e-commerce. Aujourd’hui, nombre d’entre-eux décident de se lancer pour générer des ventes grâce à un nouveau support et d’autres canaux d’acquisition.

Le marketing de contenu est également en train de changer de dimension. Le trafic Internet est en hausse de 70% depuis le début du confinement et il faut bien avouer que c’est le moment où jamais pour les marques de s’y plonger. Il y a rarement eu autant d’attention sur le web. C’est le moment où jamais pour se lancer dans une stratégie de contenu. Le livre blanc de Sortlist laisse penser que les entreprises s’apprêtent à miser sur leur présence en ligne.

D’après le rapport et les chiffres publiés par Sortlist, les demandes de prestations qui augmentent le plus concernent les expertises suivantes : le SEO (82,2%), le e-commerce (61,6%), la stratégie digitale (27,8%), le branding (21,8%). En revanche, les métiers pour lesquels la demande a baissé sont : la publicité (-4,6%), la gestion des réseaux sociaux (-27,5%) et évidemment l’événementiel (-51,9%). Pensez à télécharger le livre blanc de Sortlist pour découvrir l’ensemble des résultats de son étude.