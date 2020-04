En tant que Content Manager, il est essentiel de déterminer quels sujets vous allez traiter ainsi que le type de contenu. Pour cela, une veille importante et conséquente doit être faite afin d’analyser les tendances du moment, ce que fait la concurrence, quels sont les acteurs qui pourraient vous aider à diffuser votre message à une audience plus importante, mais bien ciblée. Un travail long, qui peut être simplifié grâce à un outil ! Social Animal est un outil de suivi web qui analyse les contenus et les auteurs les plus performants afin de vous aider à définir votre stratégie de contenu, des recherches à l’analyse !

Vos recherches se feront en quelques minutes et non plus durant des heures !

Pour résumer, Social Animal identifie le contenu le plus performant et les influenceurs de votre industrie, permet de suivre le contenu publié par la concurrence et vous offre des insights sur quand, où et comment publier votre contenu. Ainsi, vous découvrez les contenus pertinents et pourquoi ils fonctionnent, ainsi que leur engagement.

Une fois connecté sur l’outil, il vous suffit d’entrer des mots clés que vous souhaitez suivre ainsi que le nom de vos concurrents.



Divers onglets sont disponibles. What’s Hot permet de découvrir les contenus, les influenceurs populaires, l’engagement des contenus sur les différents réseaux ou encore les auteurs populaires. L’onglet Articles aide à déterminer les sujets pertinents et tendances et permet d’obtenir de l’inspiration dans l’élaboration de vos contenus.

L’onglet Insights est là pour vous aider à suivre les tendances, découvrir à quelle heure il faut poster sur les différents réseaux etc. Enfin, l’onglet dédié aux influenceurs vous aide à identifier les influenceurs et auteurs qui pourraient vous aider à diffuser votre contenu.

Autre fonctionnalité de Social Animal. Vous pouvez sauvegarder des articles ou les profils d’influenceurs qui peuvent vous intéresser pour lire le contenu en question plus tard et suivre comment les contenus sauvegardés performent au fil du temps

Pour finir, Social Animal vous donne la possibilité de faire des recherches sur des posts Facebook et des millions de Pages, afin de découvrir le contenu qui marche le mieux, ce que votre audience veut, trouver le contenu qui a le meilleur engagement…

Profitez d’une remise avantageuse et d’un accès à vie à Social Animal

Social Animal a récemment été mis en avant sur Appsumo. Il est ainsi possible de profiter de remises intéressantes en fonction de vos besoins et surtout d’un accès à vie à l’outil. 3 offres sont proposées :

Single à 69 dollars au lieu de 2 388 dollars. Vous pouvez suivre 250 URLs, bénéficier de 250 crédits par mois, réaliser 50 exports par mois et enfin définir 10 alertes

Double proposée non pas à 2 888 dollars, mais à 138 dollars, permet de suivre 500 URLs, profiter de 500 crédits et 50 exports par mois et enfin 20 alertes

Multiple à 207 dollars au lieu de de 3 388 dollars vous permet le suivi de 1 000 URLs, un accès à 750 crédits et 100 exports par mois et enfin bénéficier de 30 alertes.

Un outil complet qui permet de faire décoller votre stratégie de contenu, en gagnant en productivité, passant moins de temps sur la recherche ou le suivi de la concurrence, mais vous donne toutes les clés pour rayonner !