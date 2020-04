Depuis le début du confinement, l’utilisation de l’outil Zoom, permettant de faire des réunions à distance est montée en puissance. À tel point que Microsoft Teams voit Zoom comme une menace importante. L’utilisation des outils comme Zoom ou Microsoft Teams est grandissante, et l’originalité et la bonne humeur sont de mise en ce moment. Pour rendre vos conversations plus légères et animées, je vous présentais il y a quelques jours, Zoom Backgrounds. Des dizaines d’arrière-plans vidéos à disposition gratuitement et à utiliser pour faire rire vos collègues !

Un outil simple pour détendre les réunions !

Dans le même esprit, je vous propose aujourd’hui de découvrir Zoom Exotic, des centaines d’arrière-plans vidéos pour Zoom, proposés par Air. Air est un outil de collaboration pour les images et les vidéos, qui évite le stockage cloud.

L’entreprise qui adore les arrière-plans Zoom, a décidé de proposer des arrière-plans vidéos originaux. Shane Hedge, co-fondateur de Air explique “dans notre recherche du fond d’écran Zoom parfait, nous avons réalisé qu’il est beaucoup plus difficile de trouver une bonne vidéo qu’une image. Soit elles sont trop longues, soit elles ne tournent pas correctement en boucle, soit elles n’existent pas du tout ! Nous avons donc décidé de créer et de compiler une bibliothèque de vidéos.”

C’est donc perchés en haut d’une montagne, entourés d’un groupe de pingouins, avec des chiots dans une baignoire, avec le Joker qui danse derrière vous ou tout simplement en plein concert à Coachella que vos collègues vous découvriront, grâce à Air Exotic.

Pour télécharger l’arrière-plan de votre choix, il suffit de cliquer sur le bouton “Télécharger”. Il est également possible de le partager, via un simple copier/coller du lien.

Comment modifier votre arrière-plan sur Zoom ?

Pour rappel, voici comment changer un arrière-plan sur Zoom. Une fois sur Zoom, rendez-vous dans les paramètres. Cliquez sur “arrière-plan virtuel” et ajoutez la vidéo que vous souhaitez intégrer. Il est possible de le supprimer à tout moment, afin d’éviter que votre visage entouré de pingouins ne s’affiche lors de la négociation d’un deal important !