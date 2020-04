Nouveautés du côté de Power Apps. Cet outil de création d’applications “low code” développé par Microsoft accueille désormais des fonctionnalités de réalité augmentée. Grâce à celles-ci, les utilisateurs pourront prendre les mesure d’un espace, mais aussi importer facilement des produits en 3D afin de les visualiser dans un espace physique.

Microsoft améliore Power Apps grâce à la réalité augmentée

Power Apps, c’est un ensemble d’outils développé par Microsoft qui permet à n’importe qui de créer facilement des applications de qualité professionnelle et utiles à son métier, sans avoir de connaissances particulières en la matière. De fait, Power Apps est “low code”, c’est-à-dire qu’il ne nécessite aucune expérience en matière de codage traditionnel. Pour cela, l’outil se base notamment sur des modèles prédéfinis et des modules qui permettent de créer rapidement une application complète et personnalisée, en fonction de ses besoins.

Un outil qui se montre donc extrêmement utile pour les professionnels souhaitant “digitaliser” leur métier et qui continue d’être perpétuellement amélioré par Microsoft. Le 1er avril 2020, la firme de Redmond a d’ailleurs annoncé sur son blog que Power Apps allait intégrer de nouvelles fonctionnalités de réalité mixte et plus particulièrement de réalité augmentée.

Grâce à l’introduction de la réalité augmentée sur Power Apps, les utilisateurs pourront bientôt importer un modèle 3D d’un objet dans leur application, afin de prévisualiser dans un espace donné, à travers leurs écrans. Si les utilisateurs ne disposent pas de modèle 3D de leur objet, ils pourront également utiliser une représentation volumétrique de celui-ci, ou encore des fichiers en JPG ou PNG. Cette fonctionnalité s’avère extrêmement pratique, notamment pour visualiser l’espace qu’un objet occupera dans un espace physique.

Aussi, et toujours grâce à la réalité augmentée, les utilisateurs de Power Apps pourront prendre des mesures d’un environnement réel, grâce à leur application. Des données qu’ils pourront par la suite partager ou stocker dans une base de données.

Comment la réalité augmentée peut-elle servir aux professionnels ?

Ces deux fonctionnalités développées par Microsoft peuvent s’avérer extrêmement pratiques dans certains corps de métiers. Pour illustrer les capacités de celles-ci, la firme de Redmond a donné l’occasion à Custom Air Products and Services, un fabricant de climatiseurs, de les tester en avant-première. L’entreprise s’en est notamment servie pour aider ses clients à visualiser comment ses produits s’intégreront dans les établissements. G&J Pepsi, fabricant et distributeur de produits Pepsi-Cola, a également pu profiter de ces outils en exclusivité et a utilisé ces fonctionnalités pour visualiser le placement d’éléments promotionnels et d’équipements de réfrigération.

Manifestement, la réalité augmentée est une technologie qui devient incontournable pour les entreprises et les professionnels. IKEA, par exemple, fait déjà appel à cette technologie pour permettre à ses clients de visualiser des produits dans leurs appartements et maisons avant d’effectuer un achat. De son côté, L’Oréal a décidé d’accélérer son utilisation de la réalité augmentée pour augmenter ses ventes et plus récemment, ASOS a adopté “See My Fit”, une solution en réalité augmentée pour aider ses clients à choisir leurs vêtements à la bonne taille.

Alors, avec l’intégration de la réalité augmentée dans Power Apps, Microsoft fait un pas significatif vers l’avenir en permettant à ses utilisateurs de concevoir des applications à la pointe de la technologie. Néanmoins, les utilisateurs de l’outil devront encore attendre le mois de mai 2020 pour essayer ces nouvelles fonctionnalités qui seront alors disponibles à travers une version bêta publique.