Avec le confinement, les réunions sont devenues virtuelles et se font à distance. Avec le télétravail et les enfants ou les colocataires à côté, il n’est pas toujours évident de se retrouver dans un environnement calme.

Il y a plusieurs mois, nous vous présentions Krisp. Une application permettant de masquer les bruits environnants durant vos conférences en ligne. L’idée étant de dissocier les voix humaines et les bruits de fond, afin de supprimer ces derniers et rendre les conditions d’appels optimales. Afin d’aller plus loin, un nouvel outil a été intégré à Krisp : Krisp Rooms.

Krisp Rooms vous permet de faire des réunions dans des conditions optimales

Krisp Rooms utilise l’intelligence artificielle pour supprimer les bruits environnants, à savoir le bruit de fond et les échos, durant les réunions en ligne. Comme Krisp, Krisp Rooms fonctionne avec de nombreux outils comme Zoom Rooms, Microsoft Teams Rooms ou encore Webex Room. L’écho et les bruits sont supprimés en temps réel. Vous bénéficiez ainsi d’une expérience optimale, peu importe où vous êtes.

Comme on peut le voir ci-dessous, il suffit de quelques clics pour activer Krisp Rooms et ainsi empêcher les bruits de fond ou encore l’écho de perturber vos réunions. Il suffit de sélectionner le micro Krisp dans l’application que vous utilisez pour vos conférences et activer la case “Krisp Rooms”.

Krisp Rooms prend en charge le support multi-voix, afin que vous puissiez entendre tous les participants présents dans une même salle. L’outil peut être utilisé pour une réunion à 15 personnes ou même à trois, peu importe où vous vous trouvez.

Pour le moment, Krisp Rooms est uniquement disponible sous Windows. Les utilisateurs sous Mac devraient pouvoir profiter de l’application dans les prochains mois. Il est possible d’utiliser Krisp et donc de profiter de Krisp Rooms de manière gratuite. Krisp propose différentes formules d’abonnement allant de 0 à 3,33 dollars par mois, avec des options plus ou moins similaires sur chaque offre.

Un outil supplémentaire, qui permet d’améliorer votre productivité en télétravail, en évitant les bruits parasites de votre domicile.