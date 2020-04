Au début du mois de mars, WordPress annonçait sur son site la sortie prévue pour le 31 mars de la version 5.4 de WordPress. La nouvelle version propose un certain nombre d’améliorations techniques du CMS et de l’éditeur, ainsi que des nouveautés. WordPress 5.4 est désormais en ligne, mais si toutefois vous n’êtes pas fan de son fonctionnement, il existe des alternatives pour créer son site web.

“Adderley” est disponible

WordPress 5.4 est aussi connu sous le nom d’“Adderley”. La nouvelle version est désormais disponible pour tous et comprend un éditeur plus rapide. C’est la principale nouveauté de la mise à jour. WordPress indique que celui-ci est 14% plus rapide qu’auparavant, et que le temps de saisie d’un texte est divisé de moitié environ.

WordPress 5.4 apporte lui une amélioration de la confidentialité. Précisément, c’est la protection de la vie privée des utilisateurs qui est visée. Lorsque les données seront exportées, elles comprendront désormais des informations sur les sessions des utilisateurs, leurs données de localisation et une table des matières. Ces améliorations visent à rendre WordPress totalement conforme au RGPD.

WordPress 5.4 introduit des modifications destinées aux développeurs

Plusieurs modifications à l’intention des développeurs sont arrivées avec WordPress 5.4.

Ces modifications concernent l’ajout de champs personnalisés aux éléments de menu. Un style de bloc plus simple est également de la partie, il fait disparaître les marges négatives ainsi que le remplissage par défaut. TikTok est désormais pris en charge dans l’éditeur des blocs, c’est une excellente nouvelle étant donné le succès de la plateforme actuellement, notamment aux États-Unis.

WordPress 5.4 n’est sorti que quatre mois après la version précédente, il ne serait ainsi pas étonnant que son successeur soit déjà en préparation du côté des équipes de l’entreprise. Rien n’a été indiqué à ce sujet. Pour l’heure, il est donc possible de télécharger la nouvelle version du CMS et cela est préférable afin de profiter d’une sécurité plus importante que sur l’ancienne version.