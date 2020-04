Il y a quelques jours à peine, nous évoquions une possible compatibilité en cours d’étude entre Slack et Microsoft Teams. Il semblerait que le travail ait été rapide : aujourd’hui, Slack annonce sur son site qu’il est désormais possible d’intégrer les fonctions d’appels de Teams directement dans l’application. Une nouvelle qui devrait en ravir plus d’un en ces temps de confinement.

Le lancement des appels depuis Slack

Les utilisateurs de la messagerie vont désormais pouvoir ajouter les fonctions d’appels de Teams directement dans l’application. Cela va leur permettre de lancer des appels depuis Slack. Ils pourront aussi définir Microsoft Teams comme le mode d’appels par défaut. Cette fonctionnalité permettra de voir qui est, ou non, déjà en communication et depuis quand.

Participer à un appel Teams directement au sein de Slack ne sera cependant pas possible. En tout cas pour le moment. Cette nouveauté va permettre aux utilisateurs de gagner du temps, ils n’auront plus à ouvrir plusieurs fenêtres pour lancer les deux services séparément. Cette nouvelle possibilité offerte par Slack s’intègre sans doute dans la volonté de la plateforme de s’adapter autant que possible à la façon dont ses utilisateurs travaillent.

Bientôt l’intégration de Zoom, WebEx et d’autres encore ?

Slack a lancé, en parallèle de l’intégration de Teams, l’intégration des appels téléphoniques passés via Zoom, WebEx, Jabber, RingCentral et Dialpad. L’intégration de ces services va permettre aux utilisateurs de débuter des appels, vers de simples numéros de téléphone directement depuis la messagerie professionnelle.

Ce ne sont que de bonnes nouvelles que transmet Slack actuellement. Son activité a d’ailleurs largement augmenté, grâce au confinement qui induit le télétravail de plusieurs millions d’employés dans le monde. Depuis décembre dernier, l’application continuait sa croissance, mais avait quelques difficultés côté bourse. Cela pourrait s’arranger prochainement, car il y a quelques jours d’ailleurs, la messagerie professionnelle se félicitait d’un nouveau record de fréquentation.