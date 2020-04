Sur son blog, le 30 mars, Microsoft a énuméré les fonctionnalités à attendre dans un avenir proche sur le navigateur maison, Edge. Parmi ces fonctionnalités certaines déjà annoncées et attendues, d’autres inédites.

En avril 2019, Microsoft présentait un navigateur Edge fonctionnant avec le moteur en open source Chromium, utilisé entre autres, par Google Chrome. Dès le début la firme de Redmond a affirmé que sa volonté n’était pas de copier le navigateur de Chrome, mais faire d’Edge un navigateur avec ses propres particularités. Avec cette décision et le désir concomitant de changer de logo, Microsoft a marqué son envie d’oublier Internet Explorer.

Fidèle à ses promesses de nombreuses modifications ont été apportées. Le 30 mars, comme un point d’étape, a été l’occasion pour l’entreprise de présenter les fonctionnalités à venir lors des prochaines mises à jour. Elles s’axent autour de deux principes, la sécurité et la facilité d’usage.

Comme 01Net l’a noté, l’annonce de Microsoft met en avant trois nouvelles fonctionnalités principales.

La première d’entre elles, susceptible de changer notre façon de naviguer est Vertical Tabs. Cette fonctionnalité d’Edge consiste à afficher les onglets non plus horizontalement, mais verticalement. L’objectif est de rendre lisible, pour l’utilisateur, les onglets ouverts même lorsqu’ils sont particulièrement nombreux.

La seconde est un Password Monitor. L’option est séduisante sur le plan de la sécurité. Elle permet d’avertir l’utilisateur lorsque l’un de ses identifiants et mots de passe a été rendu public sur le Dark Web. Une alerte en avertira l’utilisateur pour qu’il puisse, à sa guise, modifier le mot de passe compromis. Dans les paramètres une page recensera les mots de passe diffusés et qui n’ont pas été encore modifiés.

Smart Copy offrira la possibilité de copier-coller une page web en la conservant telle quelle, dans la mise en page, les liens, les images. De quoi faciliter bien des copier-coller.

Parmi les fonctionnalités d’Edge déjà annoncées, on retrouve la prévention du tracking, dès à présent disponible sur le navigateur. Également disponible, Immersive Reader. Pour ceux qui trouvent que lire sur un écran est fatigant ou distrayant avec les animations qui entourent les textes, Immersive Reader offre un environnement simplifié facilitant la lecture. Personnalisable, il doit être agrémenté d’options lors de future mise à jour.

Le volet Collections, qui s’ouvre à la droite de Microsoft Edge offre la possibilité de déposer des pages web, des textes, images, organisées en groupe. Une version portable, synchronisable, est attendue pour le printemps.

Pour les plus généreux, Microsoft va lancer « Give with Bing ». Ce système rappelle beaucoup celui de Qwant Causes, sorti en 2019. Le principe est simple : Give activé, la navigation de l’utilisateur lui rapportera des Rewards. Ces récompenses pourront être reversées sous forme d’argent à une association choisie au préalable par l’utilisateur.

Les fonctionnalités de Microsoft Edge qui ne sont pas encore sorties sont actuellement testées par les « Insiders », des particuliers qui les expérimentent et font un retour d’expérience aux équipes de Microsoft. Elles seront peu à peu rendues disponibles à tous dans les mois qui viennent à la faveur des mises à jour d’Edge.