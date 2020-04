Nokia a annoncé son « AVA 5G Cognitive Operations » par communiqué le 31 mars. Cette solution, en réalité une Intelligence artificielle, est destinée aux opérateurs. Elle est capable d’anticiper, d’évaluer voir lorsque cela est possible, de réparer les défaillances du réseau 5G.

Nous connaissions les bots du service client chez les opérateurs, voilà les réparateurs IA de Nokia qui arrivent. AVA 5G Cognitive c’est une offre IA complète : machine learning, data science, expertise en télécommunication, et cloud computing qui s’appuie sur une collaboration avec Microsoft Azure.

La 5G et ses promesses

La 5G, au maximum de ses capacités c’est une diminution de la latence, un débit fortement amélioré et la possibilité de multiplier le nombre d’objets connectés et donc les possibilités de développer l’IoT (1 million d’objets peuvent être connectés sur un mètre carré contre 100 000 pour la 4G) offrent un grand nombre d’opportunités dont veulent profiter les grandes entreprises technologiques.

Nvidia, Amazon Web Services, Rakuten, surfent sur la vague pour exploiter aux mieux les possibilités offertes par les promesses techniques de la 5G en partenariat avec les opérateurs. Microsoft mise par exemple sur la virtualisation des réseaux pour offrir des solutions logicielles aux opérateurs. AWS de son côté a déjà des partenariats avec Vodafone et Verizon.

Nokia, par ailleurs l’un des équipementiers leaders du réseau 5G veut également occuper cette place avec AVA 5G Cognitive. Sur les réseaux des opérateurs, cette IA aura pour mission d’anticiper les défaillances jusqu’à 7 jours en avance. AVA 5G Cognitive Operations offre aussi un diagnostic des défauts, une localisation précise des défaillances et une analyse de l’impact de ces dernières sur le réseau.

En réalité Nokia propose, en se servant de son IA alimentée par les bases de données des opérateurs, une maintenance proactive. L’entreprise finlandaise affirme que les tests effectués pour éprouver l’IA lui ont donné pleinement satisfaction.

La solution aurait permis de résoudre les défaillances 50% plus rapidement qu’en temps normal. Il a été constaté une baisse des plaintes clients de 20% et la diminution de 10% des interventions d’agents sur le terrain. La performance globale du réseau s’en trouve naturellement amélioré, la 5G s’en trouve optimisée et le service client en bénéficie naturellement.

Une IA adaptée aux enjeux de demain

Nokia affirme répondre là à un enjeu auxquels sont déjà et vont encore plus être confrontés les opérateurs, la complexité pour leurs agents du réseau 5G. Leurs IA promettent une automatisation susceptible d’aider en ce domaine.

Nokia suggère également que son IA offrira l’opportunité aux opérateurs d’adapter leurs contrats de service ou SLA en anglais, selon leurs clients. L’IA pourrait s’investir davantage sur les segments 5G les plus critiques et donc les SLA les plus exigeants.

La solution est déjà en partie disponible pour les opérateurs, c’est sur cette base que les tests de Nokia ont été effectués. La version complète est attendue pour le deuxième trimestre 2020.