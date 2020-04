La prospection est aujourd’hui essentielle, peu importe les entreprises et les secteurs. Pour rechercher vos leads, vous utilisez probablement Google, LinkedIn ou encore diverses plateformes spécialisées dans la collecte de leads. Vous avez forcément connu la situation suivante : être à la recherche des informations de contact d’une personne, après avoir effectué des recherches sur LinkedIn et compagnie, sans pour autant avoir trouvé ! Pour résoudre ce problème, je vous propose de découvrir un outil essentiel et pratique pour vos équipes sales : FindThatLead. FindThatLead vous permet de rechercher, vérifier et contacter vos futurs clients, très facilement, que vous cherchiez à enrichir vos bases de données, communiquer avec des personnes bien précises ou cibler des candidats pour votre recrutement.

Votre prospection devient beaucoup plus rapide !

FindThatLead collecte et vous propose des adresses mail vérifiées en quelques clics. Des entreprises comme BMW, Deloitte, SalesForce ou encore Criteo sont déjà conquises ! En fonction de vos besoins, l’outil s’adapte.

Dans un premier temps, il est possible de vérifier le mail de n’importe qui, grâce à un algorithme de vérification avancé. Un atout, notamment pour éviter un taux de rebond trop important lors de l’envoi de vos campagnes.

Via FindThatLead, vous pouvez effectuer une recherche en fournissant tout simplement un nom, le nom de de l’entreprise ou tout simplement le domaine mail de l’entreprise. Vous avez également la possibilité d’importer une liste de noms et prénoms et le domaine mail de l’entreprise afin de trouver toutes les adresses mails associées disponibles.

L’onglet “Prospector”, vous permet lui de créer des listes de prospection ciblées, en indiquant divers critères de ciblage comme : le lieu, le poste, l’industrie, la taille d’une entreprise ou son nom.

Enfin, en plus de vous aider dans la prospection, il est possible de contacter directement via FindThatLead, vos nouveaux prospects. En effet, l’outil permet l’envoi de campagnes. Il est possible de basculer entre deux adresses électroniques personnelles pour envoyer autant de mails que vous le souhaitez.

FindThatLead propose également une extension Chrome, qui facilite la recherche de mail d’une personne lorsque vous êtes sur LinkedIn ou bien sur Twitter. Les adresses sont ensuite vérifiées par l’outil et consultables dans l’onglet “Your Leads”.

Une utilisation à vie de FindThatLead grâce à AppSumo

L’outil de prospection a récemment été mis en avant sur Appsumo, avec des prix vraiment réduits et surtout un paiement unique !

Pour 44 dollars au lieu de 1 500 dollars, vous profitez de toutes les fonctionnalités de FindThatLead bénéficiez de 2 000 crédits par mois, disposez d’un compte de campagne pour envoyer vos mails via l’outil.

L’offre Double à 99 dollars au lieu de 3 000 dollars, offre 4 000 crédits par mois et 2 comptes de campagnes. Enfin, Multiple à 147 dollars et non 4 500 dollars, propose 6 000 crédits par mois, la possibilité de définir un administrateur et deux utilisateurs et enfin bénéficier de trois comptes de campagne, pour envoyer vos mailings via l’outil.