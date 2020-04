Depuis plusieurs semaines, la moitié de la population est confinée. Nous ne prenons plus les transports en commun, ni la voiture et n’allons plus au bureau. Ce confinement joue évidemment sur nos comportements et sur la manière dont nous écoutons de la musique et des podcasts sur Spotify. Le géant du streaming vient de révéler une étude qui dévoile les tendances de cette nouvelle façon de consommer des contenus audio.

Des podcasts pour améliorer son quotidien à la maison

Ce qui ressort de cette étude, c’est tout d’abord une évolution des appareils utilisés pour écouter de la musique sur Spotify. Alors qu’avant le confinement, le périphérique principal était le mobile, aujourd’hui Spotify annonce que l’ordinateur et le téléviseur sont les deux nouveaux appareils les plus utilisés. Spotify affirme que les podcasts prennent un virage parfaitement mesurable et qui pourrait durer dans le temps.

Les thématiques les plus plébiscitées depuis quelques jours sont : la cuisine, le bien-être, ou encore la méditation. Le constat est sans appel : les podcasts et les playlists de musique aident les personnes confinées à rester en forme et en bonne santé quand elles sont à la maison. Les podcasts des catégories “Santé et forme physique” et “Mode de vie et santé” ont aussi connu une forte hausse.

S’adapter : la clé pour un confinement réussi

L’actualité reste une thématique qui passionne les auditeurs de Spotify. Nous voulons avoir des informations fraîches et nous tenir au courant de l’actualité. Spotify a par ailleurs mis en place une catégorie Covid-19 pour aider les utilisateurs à trouver toutes les informations à ce propos, au même endroit.

De nombreuses émissions ont adapté leur ligne éditoriale pour coller à l’actualité et traiter du Covid-19, tout en gardant un lien avec leur métier. C’est notre cas sur Siècle Digital. Comme nous ne pouvons plus assurer notre quotidienne, Ambroise Carrière prend son micro depuis chez lui pour une émission hebdomadaire baptisée “Coronavirus & Tech“.

Autre tendance : les podcasts pour les enfants sont en hausse. Les parents sont confrontés à un nouveau défi : leur expliquer la situation, assurer l’éducation de leurs petits et continuer de les divertir. Ça fait beaucoup… Spotify a constaté une augmentation de la diffusion en continu des contenus Kids & Family, en particulier de la musique pour aider les enfants à dormir.

Une preuve de plus que nous ne pouvons pas nous passer d’Internet quand nous sommes enfermés à la maison. À ce propos, la consommation de la bande passante a augmenté de 70% depuis le début des mesures de distanciation sociale. De plus, hier nous apprenions que depuis le début du confinement, le téléchargement des jeux vidéo a fortement augmenté. Le volume de jeux téléchargés a été multiplié par trois en une semaine. Le temps commence à être un peu long pour certains.