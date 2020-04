Voici une raison supplémentaire pour les utilisateurs d’Android de détester Apple. La très populaire application de météo du nom de Dark Sky vient d’être rachetée par Apple. La version Android va donc disparaître très prochainement.

La version Android de Dark Sky disparaitra le 1er juillet 2020

C’est dans un billet de blog publié le 31 mars que Dark Sky a annoncé son rachat par Apple. Nous n’avons pas de détails sur le prix de l’acquisition. Si les utilisateurs Android s’attristent déjà de cette nouvelle, les utilisateurs de l’iPhone peuvent se réjouir.

Vous avez probablement remarqué que l’application météo native d’iOS n’est pas une bête de course. Dark Sky a la réputation d’être la meilleure application de prévisions météorologiques au monde. L’app se concentre sur des données hyperlocales et c’est là toute la différence.

L’application de Dark Sky a d’abord été uniquement réservée aux utilisateurs iOS, avant de proposer une version Android en 2016. Une apparition de courte durée puisque finalement cette version Android va disparaître. Les jours de l’app Android sont désormais comptés. Son service prendra fin le 1er juillet 2020. Le site web de Dark Sky sera également fermé au 1er juillet 2020.

L’app sera-t-elle intégrée de manière native sur iOS ?

Des changements à prévoir également pour les utilisateurs iOS. Même si Apple affirme qu’il n’y aura pas de modifications sur la version iOS de l’app pour le moment, il est fort probable qu’à terme, Apple intègre l’application de manière native sur iOS. On peut même penser que c’est la raison pour laquelle la marque à la pomme a voulu racheter Dark Sky.

Dans l’article publié sur le blog de Dark Sky, nous pouvons lire que : “notre objectif a toujours été de fournir au monde les meilleures informations météorologiques possibles, d’aider le plus grand nombre de personnes possible à rester au sec et en sécurité, et de le faire dans le respect de leur vie privée. Il n’y a pas de meilleur endroit que chez Apple pour atteindre ces objectifs“.

Apple a une stratégie de rachat parfaitement rodée depuis des années. La marque à la pomme cible généralement les entreprises qui possèdent la meilleure technologie du marché sur un sujet en particulier. On se souvient notamment du rachat de Spectral Edge pour améliorer l’appareil photo de l’iPhone. Ou encore de celui du rachat de Spektral, une startup danoise qui permet à l’iPhone d’effacer instantanément les fonds de nos vidéos. C’est aussi de cette façon qu’Apple réussit à grandir.