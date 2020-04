Créer un site pour mettre en avant son entreprise, ses produits, ses services ou encore son travail et devenu normal de nos jours. Cependant, avant de créer un site il est commun de concevoir une maquette, puis de faire appel à un développeur pour coder ce dernier. Cela demande donc du temps et des investissements humains et financiers. Il existe également des solutions permettant de créer des sites facilement. Aujourd’hui, je vous propose de découvrir Fronty. Un outil basé sur l’intelligence artificielle et qui convertit vos captures d’écran en code source HTML ou CSS. Un outil pratique qui permet de passer de la conception à la réalisation, facilement.



Créez votre site rapidement avec Fronty

Grâce à Fronty, la création de votre site web ne prend que quelques instants. Le fonctionnement est très simple, il suffit de télécharger une capture d’écran (au format JPG) de votre maquette. L’IA de Fronty reconnaît et détecte les différentes structures, les éléments, comme les textes, le pied de page ou encore la barre de navigation, et génère en quelques minutes le code HTML, CSS qu’il est possible de modifier et de publier ! L’IA de Fronty génère un code basé sur Bootstrap. Vous pouvez découvrir ici des exemples de réalisations via Fronty.

Le site peut ensuite être édité directement via l’éditeur drag&drop proposé par Fronty. Pour l’hébergement, Fronty peut également s’en occuper !

Fronty présente divers avantages. Par exemple, la vitesse des pages de votre site est optimisée par l’outil GooglePageSpeed, jusqu’à 98%. Les images sont également optimisées.

Fronty peut être utilisé gratuitement !

Une version gratuite de Fronty est disponible. Elle permet d’être utilisée par 3 personnes, offre un sous domaine, un hébergement 200MB, permet de créer 5 pages et le branding Fronty est affiché.

Il y a ensuite deux versions payantes. Pro à 4,52 dollars par mois (pour la version annuelle), accueille jusqu’à 10 utilisateurs, propose un hébergement 500MB, donne la possibilité de bénéficier de domaine personnalisé, le branding Fronty n’apparaît plus et il est possible de créer un nombre illimité de pages.

L’offre Advanced à 9 dollars par mois, accueille jusqu’à 25 utilisateurs, propose un hébergement de 5GB, des noms de domaines personnalisés, la création d’un nombre illimité de pages et enfin supprime le branding Fronty.

Dans le même esprit, nous vous présentions il y a quelques semaines, Sketch2Code, la solution de Microsoft pour transformer vos croquis en code HTML.