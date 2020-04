Le 30 mars 2020, Plessey, une entreprise spécialisée dans les technologies microLED, a annoncé le début de sa collaboration avec Facebook. Le géant des réseaux sociaux cherche à mieux s’entourer pour accélérer le développement de ses produits liés à la réalité augmentée et mixte (AR/MR).

Facebook veut devenir un acteur incontournable de la RA

Un nouveau partenariat avec Plessey vient juste être officialisé. L’entreprise spécialisée dans les technologies microLED explique que : “nous avons décidé de travailler avec Facebook pour les aider à créer une plateforme informatique centrée sur les personnes. Ce nouvel accord signifie que nos activités de fabrication de microLED seront consacrées à aider Facebook à réaliser des prototypes et à développer de nouvelles technologies en vue d’une utilisation potentielle de réalité augmentée et mixte”.

Facebook s’intéresse de plus en plus près à la réalité augmentée. L’entreprise a déposé un brevet en 2017 et confirmait en 2018, par la voix de Ficus Kirkpatrick (le responsable de la réalité augmentée), que des lunettes de réalité augmentée étaient bien au programme chez Facebook.

Notons également qu’en septembre 2019, l’entreprise de Mark Zuckerberg s’associait à Luxottica pour développer des lunettes de réalité augmentée. En collaboration avec le plus grand lunetier du monde, Facebook cherche à accélérer le développement du projet Orion. Nous en connaissons déjà les contours : créer des lunettes de réalité augmentée.

Les technologies de Plessey peuvent faire la différence

Facebook est certainement l’une des entreprises les mieux placées pour développer des lunettes de réalité augmentée pour le grand public. Plessey semble partager cette vision d’un avenir où la technologie et les barrières entre les personnes disparaissent. La technologie microLED de l’entreprise a obtenu de nombreuses récompenses. Cela devrait permettre à Facebook d’avoir une longueur d’avance sur la concurrence.

Selon le Dr Keith Strickland, co-fondateur et CTO de Plessey : “nous sommes ravis d’annoncer ce nouvel accord commercial avec Facebook. Plessey a été à l’avant-garde du développement des micro-écrans LED et cet accord reconnaît les progrès significatifs que nous avons réalisés ces dernières années. Nous sommes très heureux de travailler avec Facebook pour les aider à concrétiser leur vision du monde de demain”.