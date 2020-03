En octobre 2019, Spotify annonçait une version de son application dédiée aux enfants. Aujourd’hui, c’est un peu par surprise, alors que tous les Français sont confinés chez eux, que l’application Spotify Kids est dévoilée. Certains parents devraient y voir un avantage, ou plutôt une façon supplémentaire d’occuper les enfants.

Spotify Kids est disponible à condition d’avoir le forfait famille

Depuis quelques semaines, Spotify Kids est arrivé en Angleterre, en Australie, en Irlande, en Suède et dans quelques autres pays encore. Aujourd’hui, et alors que cela n’avait pas été annoncé, la version kids de l’application débarque en France. Il est possible, dès à présent, de télécharger la version dédiée aux enfants.

Pour accéder aux nouveaux services, il faudra forcément disposer d’un compte avec un abonnement famille. Ensuite, lors du premier lancement de l’application, l’âge et le prénom de l’enfant seront demandés. C’est grâce à ces éléments que l’application déterminera ensuite les propositions d’écoutes. À noter que l’ensemble des données liées à l’enfant seront chiffrées, leur seul objectif sera de permettre la personnalisation de l’application.

Des titres musicaux, mais pas que…

Depuis l’annonce de l’application, plus de 8 000 chansons ont intégré le catalogue musical de l’application. 60 heures de livres audio et d’histoires sont également disponibles. Par ailleurs, des berceuses ont aussi été ajoutées au catalogue de l’application, et dans la logique de proposer une écoute à écouter au moment d’aller dormir, les équipes de Spotify ont également pensé à intégrer des musiques et des sons apaisants.

Des listes de lectures ont été créées les unes après les autres par des employés de l’entreprise. Plus d’une centaine aurait déjà été mise à la disposition des abonnés américains, espérons qu’il soit de même en France, car cela pourrait permettre de cibler des thèmes d’écoute, en fonction des différentes tranches d’âge, en plus de la personnalisation proposée au départ par Spotify.