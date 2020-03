Toute entreprise se doit aujourd’hui d’avoir un service client. Ce dernier doit être réactif et fournir les meilleures réponses, afin de satisfaire les prospects et clients et proposer la meilleure expérience client. Pour cela, il est essentiel de connaître au mieux les clients, afin de répondre à leurs questions sans les décevoir. Si vous êtes à la recherche d’un outil performant, pour améliorer votre service client et surtout connaître vos clients, découvrez Froged. Froged est une plateforme de messagerie qui se base sur le comportement des clients, et permet de s’engager avec ces derniers en fonction de leurs actions.

Proposez un support de qualité à vos clients

Froged va plus loin et ne propose pas uniquement un live chat. L’outil tracke vos utilisateurs en fonction d’événements définis au préalable, afin de vous offrir la meilleure connaissance client, dans le but de réaliser des campagnes ciblées et précises.

L’installation de Froged est très simple et prend à peine 5 minutes. Il suffit de vous rendre dans l’onglet “Installation” afin d’intégrer le code de Froged à votre site ou bien copier/coller manuellement ce dernier dans le header de votre site.

Le widget de Froged peut être personnalisé afin de correspondre à votre image de marque. Dernière étape dans l’installation de Froged, ajouter vos équipes à l’outil afin que ces dernières puissent consulter et répondre aux messages des clients. Lorsque les clients envoient un message, ces derniers se trouvent dans l’onglet “boîte de réception” de l’outil.

Convertissez vos leads en clients, rapidement !

Froged permet de suivre le comportement de vos clients, grâce à des événements précis que vous définissez. Le profil du client est ainsi complet et regroupe ses informations personnelles, les messages échangés, les événements qu’il a réalisé etc. Cette personnalisation, permet de créer des audiences dynamiques en fonction de comportements particuliers. De cette manière, il est possible de créer des campagnes personnalisées, et envoyer à une partie de votre audience un certain type de contenu, en fonction de leurs actions.

En fonction de certains événements, il est possible d’envoyer des messages automatiques, sous forme de notifications ou bien des campagnes emailing.

Les messages automatiques peuvent être paramétrés lorsqu’un contact visite une page, ou réalise tel événement. Afin de cibler au mieux, il est possible d’ajouter des conditions, afin de collecter des événements très précis.

Enfin, pour suivre ce qui se passe sur votre site via Froged, il suffit de consulter le dashboard. Ce dernier regroupe les informations essentielles comme : le nombre de visiteurs en ligne, le nombre de contacts en ligne, les sessions, les visiteurs ou encore le nombre d’événements.

Profitez d’une remise unique sur Frogged, et offrez un service client performant !

Côté prix, via Appsumo, Froged est affiché en promotion, avec un accès à vie à l’outil. 3 offres sont proposées en fonction de vos besoins :

Single à 59 dollars au lieu de 2 884 euros. L’option A vous permet d’ajouter 3 sites à l’outil, d’avoir 5 000 contacts par site et envoyer 9 000 mails par mois, et par site. L’option B permet d’ajouter Froged à un site, d’avoir 15 000 contacts et d’envoyer 27 000 emails par mois.

Double, affichée à 118 dollars au lieu de 5768 dollars, propose également deux options : A : ajouter Froged à 6 sites, avoir 5 000 contacts par site et envoyer 9 000 emails par mois et par site B : ajouter Froged à 2 sites, avoir 15 000 contacts par site et enfin, envoyer 27 000 mails par mois et par site

Multiple à 177 dollars au lieu de 8952 euros propose également deux options en fonction de vos besoins. Retrouvez les détails de l’offre juste ici.

Si vous souhaitez offrir un service client de pointe afin de satisfaire vos clients, il est temps de vous doter d’une plateforme de messagerie qui donne la priorité à la création de relations, comme Froged !