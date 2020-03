La vidéo est aujourd’hui un contenu incontournable. Facile à consommer, plus pratique qu’un article, les marques sont de plus en plus nombreuses à en créer et à faire preuve de créativité afin de se démarquer. La vidéo est un moyen pratique pour attirer l’attention sur les réseaux sociaux, mais elle demande des investissements que ce soit pour des logiciels ou bien une personne en interne ou en externe qui s’en occupe. Pour vous aider et vous simplifier la tâche, je vous propose de découvrir Multimedia 5, un outil de création vidéo qui utilise l’intelligence artificielle pour automatiser la production de vidéos à forte valeur ajoutée pour vos réseaux !

L’intelligence artificielle au service de la création vidéo

Pour fonctionner, Multimedia 5 repose sur la vision par ordinateur, le machine learning et des algorithmes de traitement du langage naturel pour lire et comprendre plus de 29 types de pages web. Ensuite, l’IA va extraire les éléments visuels et sonores pertinents de votre contenu et réalisera les étapes clés de la réalisation d’une vidéo.

Pour créer une vidéo, vous pouvez partir des contenus disponibles sur la plateforme, choisir un template ou bien entrer l’URL d’une page web.

Par exemple, si vous souhaitez transformer un article en vidéo, il suffira de sélectionner les phrases clés que vous souhaitez mettre en avant dans votre vidéo et ces dernières seront associées avec des images et vidéos. Il est également possible d’importer vos propres visuels directement dans l’outil. Vous pouvez ajouter de la musique, personnaliser les polices, les arrière-plans ou encore ajouter votre logo.



Profitez d’un accès à vie à Multimedia 5

Appsumo propose une offre à vie sur l’outil Multimedia 5. Vous pourrez profiter de toutes les fonctionnalités citées précédemment, mais également d’un espace de stockage de 5GB, la possibilité de créer 120 vidéos par mois en qualité 1080p, télécharger vos propres audios , importer votre propre outro ou encore créer des vidéos de 15 slides ou de 2 minutes.

Multimedia 5 est l’outil idéal qui vous permet de gagner du temps et de l’argent tout en créant un contenu de qualité pour vos réseaux sociaux !