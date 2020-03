Pour obtenir l’avis de vos clients, avoir plus d’informations à leurs sujets, il est commun de mettre en place des enquêtes. Par mail, par téléphone ou encore directement sur votre site web, plusieurs solutions existent. Aujourd’hui, je vous propose de découvrir Refiner. Refiner est un outil d’enquête, conçu pour les sites de e-commerce et les SaaS. Les widgets d’enquêtes proposés permettent de collecter un grand nombre d’informations et comprendre qui sont vos utilisateurs et ce qu’ils attendent !

Créez en deux minutes des sondages

Refiner permet de poser n’importe quelle question à vos utilisateurs et favorise ainsi l’engagement. Contrairement aux pop-up sauvages qui peuvent apparaître sur certains sites, les widgets d’enquêtes de Refiner apparaissent de manière intelligente et en natif. L’idée étant de poser la bonne question au bon moment et ainsi cibler les utilisateurs en fonction de leurs caractéristiques. Refiner peut être utilisé dans différents cas, comme par exemple pour mesurer la satisfaction client, lancer des campagnes ultra-personnalisées, enrichir vos bases de données etc.

Tous types de questions peuvent être posées via Refiner : des questions ouvertes, des questions à choix unique et multiple, des enquêtes sur la satisfaction client, obtenir des scores de satisfaction NPS…

Les réponses aux enquêtes peuvent être synchronisées sur l’outil de votre choix, grâce à des intégrations avec Segment, Slack, Zapier, Pipedrive, Intercom, MixPanel ou encore HubSpot. Il est également possible d’intégrer vos données utilisateurs dans Refiner, afin de créer des audiences spécifiques et lancer des enquêtes sur certaines cibles.

Refiner peut être utilisé gratuitement !

Refiner est un outil qui en fonction de vos besoins est gratuit ou payant. Plusieurs formules sont disponibles. Pour tester l’outil et vous faire la main sur ce dernier, vous pouvez opter pour la formule “Starter” à 0 dollars. Cette dernière permet de créer un nombre illimité d’enquêtes, profiter de toutes les fonctionnalités citées ci-dessus et se limite à 1 000 utilisateurs actifs par mois.

L’offre Growth à 29 dollars par mois est proposée pour 5 000 utilisateurs actifs par mois.

Enfin, Scale à 79 dollars par mois permet de profiter de fonctionnalités supplémentaires comme l’integration CRM & analytics et permet d’obtenir les réponses de 10 000 utilisateurs actifs mensuels.