Dans la dernière mise à jour de son système de prévention, de la traque intelligente (ITP) sur Safari, Apple va bloquer les cookies tiers. Une décision annoncée par l’un de ses ingénieurs, John Wilander, affecté à Webkit, le moteur de Safari, le 24 mars sur Twitter.

Apple va donc prendre de vitesse Google et son navigateur Chrome dans le domaine des cookies tiers. La fin des cookies tiers n’a été programmée que pour 2022 chez ce dernier. Une décision qui avait suscité un certain nombre de réflexions lorsqu’elle a été rendue publique en janvier dernier.

Mozilla Firefox est une référence lorsqu’il s’agit de protection de la vie privée et de blocage des cookies tiers, néanmoins Safari a fait des efforts considérables avec le lancement en 2017 de l’ITP. Apple a été pionnier dans le fait d’utiliser le machine learning pour bloquer le traçage sur le web.

Si bien que la mise à jour annoncée le 24 mars, sur Twitter par John Wilander, relève presque du non-événement comme il l’explique lui-même à The Verge, « Cela pourrait sembler être un plus grand changement que ce qu’il est. Mais nous avons ajouté tellement de restrictions à ITP depuis sa sortie initiale en 2017 que nous en sommes maintenant à un point où la plupart des cookies tiers sont déjà bloqués dans Safari ».

The long wait is over and the latest update to Safari’s Intelligent Tracking Prevention is here: Full third-party cookie blocking and more https://t.co/JATLj198HG Safari users, welcome to the future and a safer web!

