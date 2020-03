Il est courant que des DJ utilisent des applications de streaming musical par le biais d’intermédiaires comme Djay pour mixer leurs morceaux. Les habitués vont sans doute être déçus : Spotify vient d’annoncer aux applications de mixage qu’à compter du 1er juillet 2020, sa plateforme ne prendra plus en charge leurs services.

Le développeur de DJay annonce la nouvelle

C’est dans une note publiée sur son site que Algoriddimans, le développeur de Djay a annoncé la décision prise par Spotify : “À partir du 1er juillet 2020, Spotify ne sera plus jouable via des applications DJ tierces. Vous pourrez toujours lier Spotify à Djay jusqu’à la fin du mois de juin. Pour pallier cela, nous avons introduit de nouveaux services de streaming qui vous permettront de continuer à mixer”. C’est un coup dur pour Djay et pour toutes les autres applications tierces de mixage, qui compte maintenant sur d’autres plateformes .

Du côté de Spotify, aucune annonce officielle n’a été faite, un porte-parole de la plateforme a cependant confirmé l’information. Il reste donc environ 3 mois aux DJ pour continuer à utiliser le contenu de Spotify via leurs applications de mixage, après ce sera trop tard.

Aucune raison n’a été donnée par Spotify

Que ce soit aux applications tierces de mixage ou au grand public, Spotify n’a, pour l’heure, donné aucune justification à sa décision. Une annonce sera sans doute faite à l’avenir. En attendant on peut imaginer des raisons à cet arrêt de support des applications.

L’une d’entre elles est sans doute la concentration de Spotify sur de nouveaux projets, plus précisément sur le nouveau format qu’est le podcast. L’entreprise a d’ailleurs, en février dernier, racheté le groupe The Ringer pour étoffer son offre, elle a également passé un partenariat avec Brut. L’ensemble de ses investissements dans ce domaine lui a permis de faire exploser le nombre de podcasts disponibles sur sa plateforme.

En somme, les DJ devront donc se concentrer sur d’autres plateformes, et visiblement, comme cela est avancé par Djay, SoundClound et Tidal sont sur le coup !