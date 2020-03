Vous connaissez forcément une marque qui a déjà lancé son émission de podcast. Peut-être êtes-vous d’ailleurs friand de ce format ? Le podcast suscite beaucoup d’intérêt et pour cause, il s’agit d’un nouveau média particulièrement intéressant. S’il fallait résumer en une phrase le portrait robot de l’auditeur de podcast natif, on pourrait dire qu’il s’agit d’un “jeune urbain curieux et ultra connecté“. Pour comprendre les rouages d’une stratégie éditoriale de podcasts et s’équiper du bon matériel, le studio Belle Écoute qui produit les podcasts de Siècle Digital vous propose de participer à une formation en e-learning.

Pour être tout à fait précis, différencions les podcasts des podcasts natifs. Le terme podcast est utilisé depuis des dizaines d’années pour expliquer qu’une émission de radio diffusée sur les ondes, peut être écoutée a posteriori sous forme de podcast, sur le web. C’est donc la rediffusion d’une émission. Bon, jusque là tout va bien. En revanche, un podcast natif n’a pas pour vocation à être diffusé à la radio. Un format de podcast natif est donc créé pour le web et diffusé sur le web. Maintenant que tout cela est clair, vous aurez compris que cet article parlera de podcast natif.

Alors oui, le podcast natif est le format à la mode depuis un ou deux ans. C’est un format qui permet aux marques de se différencier et d’apporter des contenus à forte valeur ajoutée au sein de leur stratégie éditoriale. Pourtant, convenons-en, tout le monde ne peut pas s’improviser animateur d’une émission ou ingénieur son. C’est une petite musique qu’il convient de répéter régulièrement dans le monde du digital : chacun son métier.

Pour commencer à déblayer le terrain, le studio Belle Écoute (à l’origine de nos émissions de podcasts), vous propose de participer à une formation en e-learning. Deux sessions d’une heure pour acquérir les bases avant le lancement d’un podcast. Deux thématiques différentes seront abordées :

La partie éditoriale : comment une marque peut-elle prendre la parole à travers les podcasts ? Que va-t-elle raconter ? Quel sera le message à diffuser et surtout à qui ce podcast est-il destiné ? Vous devrez effectuer un travail pour bien identifier votre communauté. Ferez-vous le choix de cibler la même audience que d’habitude ou au contraire, profiterez-vous de ce nouveau format pour toucher une nouvelle communauté ?

Le matériel et la diffusion : une fois que vous avez effectué ce premier travail éditorial, il faut passer au volet technique. C’est là que tout se complique. Quel(s) micro(s) choisir ? Comment savoir si une pièce est bien insonorisée ou non ? Enfin, comment diffuser un podcast ?

En amont de l’enregistrement d’une émission de podcast, le fait de bien construire sa ligne éditoriale est une étape à laquelle vous ne pourrez pas échapper. À vous de faire un choix précis : quel centre d’intérêt avez-vous avec la communauté que vous visez ? L’aventure ? L’entrepreneuriat ? Le numérique, comme c’est le cas pour Siècle Digital ? Le marketing digital ? Bref, à vous de poser les premières idées sur une feuille blanche pour finalement n’en sélectionner qu’une et aboutir à un “concept”. Ce premier brouillon vous permettra d’identifier le bon centre d’intérêt et probablement la communauté que vous souhaitez toucher.

Une émission de podcasts doit vivre dans le temps pour être efficace. Pour cette raison, vous devrez décliner votre concept en différentes rubriques qui pourront ensuite devenir des épisodes. La récurrence fera la différence. En diffusant vos émissions régulièrement, vous réussirez à accrocher votre communauté. Le podcast a cette particularité d’être un format “rituel”. Quand on sait qu’un épisode va sortir tel jour à telle heure, on a hâte de l’écouter. Pour découvrir comment y arriver, vous pouvez vous inscrire à la formation en e-learning de Belle Écoute.

