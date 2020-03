Une crise sanitaire est imposée par le Covid-19, à l’échelle mondiale. En France, la pandémie est favorisée par la pénurie de masques de protection et de gel hydroalcoolique. C’est pour tenter d’améliorer cette situation que la Direction Générale des Entreprises (DGE) et Mirakl ont lancé la marketplace stopcovid19.fr, une marketplace pour tenter de mieux organiser les approvisionnements des établissements ayant besoin de gel hydroalcoolique.

Stopcovid19.fr pour simplifier l’approvisionnement en gel hydroalcoolique

La marketplace Stopcovid19.fr est née d’un partenariat entre la DGE et Mirakl et a pour objectif de sécuriser l’approvisionnement de produits de première nécessité en cette période de pandémie. Pour l’heure, seul le gel hydroalcoolique est disponible sur la marketplace, mais l’objectif est de proposer rapidement d’autres produits de première nécessité comme les gants, les masques, les blouses.

L’idée de cette plateforme est de pouvoir garder un oeil sur les stocks, l’approvisionnement et la distribution de matériel. Les procédures d’achat sont exclusivement réservées aux professionnels de santé et tous les fournisseurs, distributeurs et acheteurs présents sur la marketplace le sont, car leur profil a été validé par le Ministère de l’Économie et des Finances.

Centraliser les commandes est aujourd’hui la stratégie adoptée. Cela va permettre à ceux qui ont besoin de ce matériel d’être prioritaires. Cela est sans doute également une mesure pour garder un oeil sur les stocks et les prix de vente. En effet, il n’a pas été rare, au début de la crise, de voir des masques se vendus parfois à plus d’une dizaine d’euros l’unité.

Bientôt d’autres produits de première nécessité

Pour le bon fonctionnement de stopcovid19.fr, la Direction Générale des Entreprises n’a pas hésité à mobiliser les filières de la cosmétique et de la chimie. Les entreprises fabriquant habituellement parfums ou maquillage ont donc commencé à produire des produits comme du gel hydroalcoolique, c’est notamment le cas du groupe LVMH.

À noter que cette plateforme est exclusivement réservée aux établissements et professionnels de santé ! Le Ministère de l’Économie et des Finances accompagne chaque partenaire, fournisseur ou acheteur, dans la création de son compte.