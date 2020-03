Lorsque l’on envoie des mails, il est courant d’ajouter différents éléments dans ces derniers : des pièces jointes, des images et même des tableaux. Cependant, créer un tableau directement dans votre mail, via Gmail, peut s’avérer être un casse-tête. Afin de faciliter la tâche à tous les utilisateurs, cloudHQ propose une extension Chrome gratuite, nommée Gmail Tables. Cette dernière, permet de créer facilement un tableau dans votre mail en moins de 30 secondes.



Comment insérer un tableau dans votre mail ?

Une fois l’extension installée, un bouton apparaîtra juste à côté du bouton “envoi”. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez ajouter un tableau ou bien un bouton.

Ensuite, définissez les paramètres de votre tableau, à savoir le nombre de lignes, de colonnes, la largeur et d’autres paramètres. Le tableau est ensuite inséré dans le corps de votre mail. Il est possible de le personnaliser en entrant les éléments censés le remplir ou encore en ajustant la taille des colonnes.

En cliquant sur le tableau, il est également possible d’ajouter des lignes ou des colonnes ou bien d’en supprimer.

Les tableaux créés sont entièrement personnalisables. Vous pouvez modifier la couleur et le fond du texte, la couleur de la bordure, la taille de la bordure, l’en-tête ainsi que les rubriques de chaque colonne.

cloudHQ propose de nombreuses extensions gratuites et pratiques !

Un outil pratique pour faire une proposition à tiroirs dans un mail, à un futur client ou encore souligner des tendances statistiques rapidement. En un seul clic, ajoutez “nativement” n’importe quel tableau.

cloudHQ propose de nombreuses extensions afin de faciliter votre quotidien. Gmail Copilot par exemple permet d’obtenir un CRM directement dans votre boîte mail. Les mails sont ainsi organisés dans un seul et même endroit, et vous obtenez les informations de vos contacts. Autre extension proposée par cloudHQ, Formatted email subject lines. Cette dernière personnalise le style de vos objets d’email, afin de rendre ces derniers uniques. Enfin, dernier exemple : Email Signature Generator, qui permet de créer des signatures mails entièrement personnalisées.