Signaturit, prestataire qualifié de services de confiance, spécialisé dans la signature électronique, a décidé d’organiser une série de 3 webinars du 31 mars au 2 avril afin d’accompagner les entreprises dans leur adoption du télétravail.

De nombreuses entreprises et institutions se sont retrouvées subitement dans l’obligation de travailler à la maison, alors que leur organisation et leur structure n’étaient pas préparées pour. Heureusement de nombreuses solutions digitales existent aujourd’hui pour palier à l’absence de contact humain, telles que des solutions de messagerie, de vidéoconférence, de gestion de tâches et d’équipe, mais aussi des solutions comme la signature électronique permettant de maintenir le cœur de leur activité.

Que ce soit pour conclure de nouvelles ventes ou recruter de nouveaux employés, la signature électronique permet à tous de signer des documents à distance de manière sécurisée et en toute conformité, sans avoir besoin de se déplacer, ni de côtoyer physiquement d’autres personnes.

SÉRIE DE WEBINARS “SIGNATURE ÉLECTRONIQUE & COVID-19 : Comment la technologie vous aide à maintenir l’activité de votre entreprise.”

Pour participer aux webinars, inscrivez-vous gratuitement à ce lien.

● 31/03 à 11h – SERVICE RH : Comment mettre en place le télétravail grâce à la signature électronique avec Kevin Viau, Sales chez Signaturit.

Recrutement, onboarding, gestion du personnel… Les missions des ressources humaines essentielles au bon fonctionnement d’une entreprise sont nombreuses, mais comment alors poursuivre lorsque vous travaillez depuis la maison ? L’expert de Signaturit vous expliquera comment gérer et signer tous vos documents RH en ligne (contrat de travail, avenant, accord de confidentialité, fiches de paie…), simplement grâce à la signature électronique.

● 01/04 à 11h – SERVICE COMMERCIAL : Comment maintenir l’activité de vente de vos équipes grâce à la signature électronique avec Jonathan Verger, Account Executive chez Signaturit

La situation sanitaire oblige de nombreuses entreprises à passer au télétravail. Comment alors s’organiser pour maintenir son activité, notamment pour la signature de contrats ? Devis, bons de commande, contrats de prestation de service… L’expert de Signaturit vous expliquera comment mettre en place simplement et rapidement la signature électronique dans vos processus et accélérer vos cycles de vente.

● 02/04 à 11h ASK ME ANYTHING – Toutes vos questions et doutes sur la signature électronique avec Lucas Martinez, Customer Success Advocate chez Signaturit.

Dans quelles situations peut-on utiliser la signature électronique ? Quels sont les différents types de signature électronique ? Quels sont les principaux bénéfices ? Quelles sont les étapes pour la mettre en place dans vos processus ? Lors de ce webinar, l’expert de Signaturit répondra à toutes les questions des participants.

SIGNATURIT SE MOBILISE CONTRE LA CRISE DU COVID-19

Pour accompagner les entreprises dans cette situation difficile, Signaturit a également décidé d’offrir un accès gratuit de 30 jours à ses solutions, durant toute la durée de l’état d’urgence.

En utilisant le code promo “ResteChezToi”, les utilisateurs pourront utiliser gratuitement les solutions digitales de Signaturit, qui incluent la signature électronique et l’envoi recommandé électronique. La combinaison de ces deux solutions permet de gérer l’envoi massif de documents, afin qu’ils puissent être signés en ligne, et d’envoyer des communications officielles, de manière recommandée.