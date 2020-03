Le dimanche 22 mars, Steam a dépassé son propre record de fréquentation. Sur la journée, la plateforme a accueilli 22 678 529 joueurs. C’était déjà 10% de plus que lors du premier record, dépassé le 15 mars dernier. Ce jour-là, Steam avait passé le cap des 20 millions de joueurs connectés simultanément.

Deux records en 10 jours pour Steam

Le 15 mars puis le 22 mars, Steam a franchi deux caps, battant à deux reprises son record de fréquentation. Le confinement lié au Covid-19 y est sans doute pour quelque chose. Ainsi, lors du second record, plus de 22 millions de personnes se sont connectées en simultané sur la plateforme de Valve. Le fait que l’application soit devenue multisupport, et donc utilisable depuis iOS, Android et PC est également un autre avantage.

Steam n’est pas la seule application à voir ses chiffres s’envoler. Les téléchargements de Snap Camera ont eux, été multipliés par 10. De la même façon, toujours grâce au confinement, Microsoft Teams et Zoom ont gagné en abonnés.

Quelques jeux ont aidé à battre le record

Le 22 mars, au moment du second record, le jeu Counter-Strike Global Offensive rassemblait plus de 1,1 million de joueurs. Dota 2 et PUGB figuraient également parmi les plus populaires de la plateforme ce dimanche.

Si Steam a dépassé à deux reprises son record de fréquentation, il reste tout de même important de souligner que les plus de 22 millions de joueurs n’ont sans doute pas été actifs en même temps. Comme l’écrit 01net, certains sont connectés, mais ne jouent pas forcément, voire “ne sont pas forcément devant leur écran”. Sans doute que certains étaient trop occupés à jouer à Plague INC., le jeu qui cartonne depuis plusieurs semaines dans l’App Store français, et qui simule une épidémie à l’échelle mondiale… et cela ressemble étrangement à la situation actuelle que nous vivons…