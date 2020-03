Surprise. Moins d’un an après la sortie de son premier casque VR, l’entreprise HP a teasé l’arrivée d’un nouveau modèle créé en collaboration avec Valve et Microsoft. Sobrement baptisé “Reverb G2”, celui-ci se veut être le digne successeur du Reverb premier du nom.

Un premier aperçu du Reverb G2

C’est sur son compte Twitter que HP a annoncé l’arrivée du Reverb G2 avec, en prime, une très courte vidéo teaser dans laquelle on peut apercevoir le design de ce nouveau casque VR. Néanmoins, les informations sur les caractéristiques techniques de ce produit n’ont pour l’instant pas été dévoilées.

Sur la page de son site internet dédiée au Reverb G2, HP précise seulement que celui-ci a été créé en collaboration avec Microsoft et Valve, et qu’il promet une expérience “plus immersive, confortable et compatible que la génération précédente“. Le constructeur se risque même à promettre que ce casque fixera la “nouvelle norme pour la VR“. De quoi attiser la curiosité des aficionados de réalité virtuelle.

Developers, architects, and #VR users – this one’s for you. Get a sneak peek of the next benchmark in virtual reality headsets from @HP x @ValveSoftware x @Microsoft. https://t.co/m3hUAL6sK1 pic.twitter.com/IsqL2aOVsl — Z by HP (@ZbyHP) March 23, 2020

Le digne successeur du Reverb premier du nom ?

Lors de la présentation du casque VR Reverb en mars 2019, un ingénieur d’HP avait laissé entendre qu’un prochain modèle était déjà en préparation et qu’il serait encore plus impressionnant. Pour rappel, le Reverb premier du nom affiche une résolution de 2160 x 2160 pixels par œil grâce à des écrans LCD très haute définition et un champ de vision allant jusqu’à 114 degrés. Majoritairement destiné à des usages professionnels plutôt que ludiques, celui-ci est actuellement affiché au prix de 655€.

Alors, le Reverb G2 sera-t-il, lui aussi, destiné aux professionnels ? Il semble bien que oui. En effet, dans son tweet, HP s’adresse directement aux “développeurs, architectes et usagers de réalité virtuelle“. Pour autant, il est difficile à l’heure actuelle de savoir si oui ou non, la résolution des écrans sera améliorée, ou même si le prix sera plus élevé que le premier modèle à sa sortie.

Toutefois, certains curieux ont pu deviner, grâce à la vidéo teaser dévoilée, que des haut-parleurs de Valve avaient été ajoutés au casque : il s’agit là d’une première piste concernant les améliorations apportées à cette deuxième version du modèle Reverb. Des suppositions à prendre avec des pincettes puisqu’à l’heure actuelle, une seule chose est sûre : il faudra faire preuve d’encore un peu de patience avant d’en savoir plus sur ce fameux Reverb G2. Heureusement, HP promet que sa date de sortie est prévue pour bientôt… Restez connecté !