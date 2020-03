Nombreuses sont les agences à gérer les campagnes de dizaines, voire de centaines de clients. Collecter et analyser les différents domaines, des campagnes, sur différentes plateformes est un processus long. Des exports, des Google Sheets, et bien d’autres outils sont nécessaires. Afin de gagner du temps dans la gestion des données clients liée aux campagnes de marketing digital, je vous propose de découvrir un outil unique. Oviond est une plateforme qui regroupe toutes les données marketing de votre entreprise et/ou de vos clients. Un outil pratique pour les agences qui gèrent plusieurs clients et les entreprises qui veulent obtenir leurs données facilement.



Profitez d’une vision à 360° sur votre stratégie marketing

Grâce à Oviond, les agences gagnent énormément du temps dans la création de rapports pertinents. Oviond propose un grand nombre d’intégrations avec : Google Analytics, Google Ads, Facebook, Facebook Ads, LinkedIn, Twitter, Mailchimp, Shopify, Google Sheets, Google Search Console, ou encore SE Ranking. L’idée étant d’avoir un aperçu complet des données marketing d’une entreprise.

L’ensemble de l’interface est personnalisable. Il suffit d’ajouter votre entreprise ou celle de votre client et ensuite choisir les intégrations pour lesquelles vous souhaitez obtenir les données.

Ces dernières seront collectées sur toutes les plateformes de votre choix pour créer des tableaux de bord compréhensifs à partager avec vos équipes et vos clients. L’outil propose un tableau de bord par integration. Les dashboards sont personnalisables, afin d’obtenir les informations dont vous avez besoin. Il est possible d’ajouter des éléments, de modifier la mise en page etc.

Afin de rester organisé, Oviond permet de regrouper les clients dans des dossiers différents. Par exemple, par niche, taille d’entreprise ou bien d’autres critères. L’idée étant de trouver plus facilement les clients.

Oviond propose également de créer des rapports automatiques, via des templates standards ou personnalisés. Il est ainsi possible d’obtenir des rapports sur des données spécifiques comme par exemple, les réseaux sociaux, le trafic du site ou bien l’ensemble des données et d’envoyer ces derniers à des adresses mails précises, tous les jours ou bien toutes les semaines.

Profitez d’un accès à vie à Oviond pour moins de 50 dollars

Oviond est un outil récemment mis en avant sur Appsumo. En fonction de vos besoins, 3 offres sont proposées. Dans ces dernières, il n’y a que le nombre de clients qu’il est possible de gérer qui change, et donc le prix.

Single à 49 dollars au lieu de 624 dollars permet la gestion de 20 clients

Pour gérer 50 clients, il faudra s’intéresser à l’offre Double à 98 dollars au lieu de 1248 dollars

Si vous êtes une grande agence et souhaitez gérer 200 clients, Triple à 147 dollars est l’offre qui vous correspond le mieux !

Un outil pratique pour gagner du temps dans la compilation de vos données marketing et obtenir rapidement une vue d’ensemble pour ajuster votre stratégie de marketing digital ou celle de vos clients.