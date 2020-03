Après avoir investi dans la start-up Meesho, en juin 2019, Facebook pourrait continuer de miser sur des entreprises basées en Inde. Effectivement, comme le précise TechCrunch, l’entreprise de Mark Zuckerberg aurait été sur le point de conclure l’acquisition de 10% de la société de télécom Reliance Jio, avant que la pandémie de Covid-19 ne se déclare.

Le potentiel investissement de Facebook n’a rien d’étonnant

Le marché indien est un marché intéressant pour Facebook. Sur ce territoire, l’entreprise américaine compte pas moins de 400 millions d’utilisateurs, plus de la moitié concerne WhatsApp. Alors quand il s’agit d’investir, Facebook y voit un intérêt. Il aurait même songé à acquérir 10% de la société Reliance Jio, qui n’est autre l’un des principaux opérateurs télécoms du pays. Sa valorisation est actuellement de 60 milliards de dollars, Facebook pourrait donc payer cher.

Pour l’heure, le contrat est en suspens dans la mesure où le coronavirus se propage à l’échelle mondiale, et l’heure est au confinement en Inde. Reste à savoir si cette période passée, Facebook sera toujours intéressé.

En 4 ans, Reliance Jio est devenu un géant en Inde

Reliance Jio est une entreprise qui a été fondée en 2016 et qui appartient au groupe Reliance Industries Limited. Ce dernier intervient entre autres dans l’énergie, les biotechnologies, les infrastructures et la grande distribution.

En seulement quelques années, l’opérateur Reliance Jio s’est fait une place dans le haut du classement des opérateurs en Inde. Il a notamment proposé des forfaits avantageux aux citoyens, ceux-ci comprenaient des appels illimités et de la 4G à bas prix. En somme, il s’est très rapidement montré et positionné comme un grand concurrent pour Vodafone et Airtel qui étaient les deux grands du marché.

Cette stratégie a permis à Reliance Jio de séduire 100 millions de personnes en seulement six mois. Aujourd’hui, il compte pas moins de 370 millions de clients. On comprend que Facebook tente de se mettre dans le camp d’un poids lourd de l’économie indienne.