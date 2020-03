Alors que le monde vit une période particulièrement difficile, Apple souhaite donner un peu de baume au cœur aux abonnés d’Apple Music avec sa nouvelle playlist personnalisée baptisée « Mix énergie ».

De la musique pour oublier

Depuis le mois de janvier en Chine puis dans le reste du monde, la pandémie de Covid-19 a bouleversé nos modes de vie. Tandis qu’en France, nous venons d’entrer en état d’urgence sanitaire, les États-Unis sont devenus le troisième pays le plus touché au monde. Le bilan s’alourdit chaque jour, et la santé mentale de la population est également affectée.

Avec son Mix énergie (Get Up en anglais), Apple veut redonner le sourire à ses utilisateurs. La playlist comprend des morceaux joyeux, chantants et rythmés, et se renouvelle automatiquement tous les lundis. Vous pouvez la trouver dans l’onglet « Pour vous », où elle rejoint le Mix chill mis à jour le dimanche, le Mix découverte du vendredi, et le Mix préféré du mardi.

Cette nouvelle playlist combine l’effort des algorithmes et des êtres humains pour vous apporter le plus de gaieté possible : elle propose des chansons susceptibles de vous plaire ainsi que des classiques. Selon Apple, elle va « vous donner la pêche ».

Les playlists, point faible d’Apple Music

Bien qu’Apple Music compte désormais plus de 60 millions d’abonnés à travers le monde, son grand rival Spotify reste très loin devant, et est le leader incontesté du streaming de musique. Si la firme suédoise est aussi populaire, c’est notamment grâce à son système de playlists personnalisées très poussé et développé, qui permet à ses utilisateurs de constamment découvrir de nouveaux artistes adaptés à leurs goûts. Par exemple, Spotify propose des listes pour toutes les humeurs et moments de la journée, en plus de les personnaliser pour chacun de ses abonnés.

Si Apple Music n’est pas encore au point ce niveau-là, elle possède tout de même des flèches à son arc. L’application a ainsi annoncé que son émission de radio en live ne serait pas interrompue durant la pandémie et proposera de nouveaux épisodes avec des invités en FaceTime depuis chez eux.