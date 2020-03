En ces temps de confinement, Slack est pour de nombreuses entreprises un outil essentiel afin de communiquer avec les équipes. Cet outil de messagerie permet d’échanger avec des personnes dans le monde entier, mais également d’envoyer des images, des documents. Alors qu’une refonte majeure de l’outil a récemment été annoncée, je vous propose de découvrir un outil pratique dédié à Slack, qui facilitera vos communications. Lingvanex Translator est un bot de traduction qui permet de communiquer avec vos collègues du monde entier dans plus de 112 langues et fait ainsi sauter la barrière de la langue !

Traduisez vos messages et documents dans plus de 100 langues

Lingvanex Translator traduit ainsi en temps réel les différents messages envoyés afin que chacun puissent les recevoir dans sa langue maternelle. Parmi les contenus qui peuvent être traduits on retrouve les messages textes, le texte sur les images, les sites et les documents. Pour traduire un document, il suffit de glisser ce dernier dans la channel privée “Lignvanex”. Il faut ensuite sélectionner la langue du document et la langue dans laquelle le document doit être traduit. C’est le seul outil qui permet de réaliser ce genre de traduction, directement depuis Slack.

Pour utiliser Lingvanex Translator, il suffit de connecter l’outil à vos channels Slack. La langue dans laquelle les messages sont envoyés est automatiquement détectée et la traduction apparait juste en dessous, du message initial.

Si vous souhaitez traduire rapidement une phrase, il suffit de taper “/translate” suivi de la langue et de que vous souhaitez traduire.

Un outil pratique qui permet d’en finir avec le copier/coller sur Google Translate ou Deepl, augmente la productivité de vos équipes, qui perdent moins de temps à comprendre ce que les collègues disent et qui surtout met définitivement fin à la barrière de la langue ! Lingvanex Translator peut être utilisé avec vos collègues, mais également avec vos partenaires ou encore vos clients. Côté prix, il est possible de tester l’outil gratuitement durement un mois. Il suffit de cliquer ici pour le tester.

LingvaNex propose de nombreuses applications dédiées à la traduction, pour MacOS, Windows, iOS, Android, Firefox, Google ou encore Messenger et les assistants vocaux.