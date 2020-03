En 2020, la véritable question pour les entreprises n’est plus de savoir si elles doivent intégrer la vidéo à leurs stratégies marketing et communication, mais plutôt comment procéder pour créer facilement et rapidement des vidéos professionnelles marquantes.

2Emotion répond à cette problématique avec sa plateforme en ligne, particulièrement intuitive et très complète. Focus sur la solution de création de vidéos qui va changer la vie des responsables marketing et communication !

La vidéo, le format de contenu n°1 du digital

À n’en pas douter, la vidéo est le média phare de la communication. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, toutes les statistiques enregistrées s’agissant de ce format soulignent que les voyants sont au vert.

À titre d’exemple,

97% des professionnels du domaine estiment que la vidéo aide les utilisateurs à avoir une meilleure compréhension de leurs produits et services.

LinkedIn souligne que les vidéos sont 20 fois plus partagées que n’importe quel autre type de contenu sur sa plateforme.

Les études sont toutes unanimes. La vidéo est le format n°1 du digital.

Si vous souhaitez plus de chiffres sur la vidéo, vous pouvez télécharger gratuitement l’observatoire du vidéo marketing.

Il devient difficile pour les sociétés de se passer d’un format qui colle aux usages et pratiques de consommation de contenus des internautes. Toutefois, les logiciels de montage restent difficilement accessibles et les entreprises n’ont pas forcément les talents en interne, ni le temps nécessaire pour produire ce format.

Face à ce constat, des nouvelles solutions vidéos sont apparues. Nous vous présentons une solution complète et très professionnelle : La plateforme 2Emotion.

La plateforme de création vidéo adoptée par les leaders du digital

Ils sont déjà nombreux à avoir succombé au charme de 2Emotion. Les directions marketing et communication, les services de création de contenus digitaux, les community managers et les communicants publics, tous témoignent de l’utilité de la plateforme 2Emotion.

Pourquoi ? Car elle a été pensée et conçue pour les besoins spécifiques des équipes digitales souhaitant retrouver la liberté et le plaisir de créer des vidéos remarquables sans contraintes techniques.

Avec 2Emotion, soyez libre de créer des vidéos simplement !

Avec la plateforme 2Emotion, les utilisateurs peuvent créer des vidéos en seulement 20 minutes grâce à une interface simplifiée, mais extrêmement complète qui regroupe une multitude de fonctionnalités. Séquences et effets, animation de textes, éléments visuels, panneaux créatifs et galerie d’animations… Autant d’éléments que les professionnels peuvent personnaliser sans problématique technique. Tout le contenu est accessible en un clic, simple à utiliser et propose un rendu artistique instantané.

La solution s’adapte à différents cas d’usage. Il est facile de créer plusieurs typologies de contenus vidéo (tutoriels, présentations de service, interview, teasers…) et ce, dans tous les formats digitaux (paysage, carré, portrait).

Avec 2Emotion, développez votre propre identité de marque en vidéo

La plateforme 2Emotion offre des modèles vidéos modulables et complètement personnalisables.

Très reconnaissables les templates pré-fabriqués par des services tiers, rendent vos communications figées et proches de celles d’autres organisations hétéroclites ou pire, proche de ceux de vos concurrents ! L’un des avantages majeurs de 2Emotion, concerne la personnalisation de tous ses modèles vidéos. Vous pourrez les utiliser en tant que tel mais aussi changer complètement leurs structures de construction. N’hésitez pas à enlever ou rajouter des séquences, modifier des effets d’animation, des timings, en somme à vous approprier votre propre vidéo. Cette liberté créative vous permettra de développer une véritable communication différenciée.

Pourquoi un tel succès ?

Parce que 2Emotion n’est pas une énième start-up venant de naître et vous promettant monts et merveille. Derrière la plateforme 2Emotion, se cache l’entreprise française Content to Emotion, spécialiste depuis plus d’une décennie des stratégies digitales vidéos.

C’est en 2013 que Content to Emotion créée la première plateforme de création simplifiée de vidéos. Elle la nomme : 2Emotion.

Consciente de la révolution métier qu’elle engendre, Content to Emotion crée son institut de formation afin d’offrir plus qu’un outil technologique à ses clients mais aussi une certification de compétence pour les équipes.

Si vous souhaitez révolutionner la façon dont votre entreprise communique, n’hésitez pas à demander une démo de la plateforme afin de comprendre comment 2Emotion peut vous permettre d’opérer le virage vidéo !