Dans son effort pour lutter contre la désinformation, WhatsApp est actuellement en train de tester une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra de vérifier en seulement un clic la véracité des messages que vous recevez. Une fonctionnalité pratique, voire même nécessaire, qui fait son apparition au moment où les fake news concernant le Covid-19 se multiplient sur l’application de messagerie instantanée.

Si WhatsApp est une application formidable pour garder contact avec vos proches, elle est aussi, malheureusement, une plateforme de propagation redoutable pour les fake news. Au Brésil, par exemple, en pleine campagne présidentielle 2018, WhatsApp a été utilisé comme une véritable arme de désinformation massive.

Alors, pour lutter contre ce fléau, le service de messagerie redouble d’efforts. Le dernier en date se traduit par une nouvelle fonctionnalité qui est actuellement en phase de test. Repérée sur la bêta de la version Android de l’application, celle-ci est baptisée “Search the Web” et se matérialise par une icône en forme de loupe qui s’affiche à droite de vos messages dans une conversation.

En cliquant sur cette icône, vous pourrez lancer une recherche internet sur un message textuel, une vidéo ou une image que vous avez reçu. L’objectif est de permettre aux utilisateurs de WhatsApp de vérifier en un seul clic la véracité des informations qui ont été reçues, aidant ainsi à la lutte contre la désinformation sur la plateforme.

WhatsApp seems to have added a search icon next to Forwarded messages to directly search with the content of the forward on Google – fake messages that have been called out, usually show up on top.

Decent move. pic.twitter.com/u0DFnaj2Bi

— SG (@shrinivassg) March 21, 2020