En quelques jours, à cause d’une crise sanitaire sans précédent, énormément de travailleurs français ont été contraints de se mettre au télétravail. Si 5,2 millions de personnes sont déjà coutumières du travail à la maison, pour d’autres c’est une découverte totale. Alors oui, inutile de se le cacher, le télétravail peut avoir de très nombreux avantages. En revanche, pour être efficace à la maison, vous devez être parfaitement équipé.

Un casque, une chaise confortable, une souris adaptée sont des éléments qui amélioreront votre confort, mais quand est-il de l’équipement logiciel adapté ? En cette période trouble, Jamespot offre 2 mois de plateforme Jamespot en soutien aux entreprise pour faciliter le télétravail. Pour faire le point sur l’ensemble des applications optimisées pour la collaboration, Jamespot organise un webinar de 30 minutes le 26 mars 2020 à 14h15 pour vous présenter ses 20 applications dédiées au télétravail. À vos agendas !

Si votre entreprise fait ses premiers pas dans le monde du télétravail, vous allez probablement adhérer à cette nouvelle méthode de travail. Il n’est pas impossible qu’une fois cette crise sanitaire terminée vous proposiez à vos équipes de continuer à travailler partiellement à la maison. Pour adopter parfaitement le télétravail, il faut être capable d’allier autonomie et productivité. Désormais, vos équipes vont adapter leur rythme de travail.

Néanmoins, pour permettre à vos équipes de conserver un lien et pour faire avancer vos projets de manière collaborative, vous devrez vous équiper d’applications adaptées pour optimiser vos conversations virtuelles. Au fil des années, vous en avez peut-être fait le constat, de plus en plus d’entreprises se dotent de plateformes collaboratives. Concrètement, il s’agit d’un espace virtuel qui centralise les éléments nécessaires à l’élaboration d’un projet.

On parle aussi de réseau social d’entreprise : un espace au sein duquel l’ensemble des collaborateurs ont accès aux informations utiles pour faire avancer leurs projets. Vous pouvez y stocker les fichiers dont vous avez besoin, les partager, organiser des visioconférences si vous devez faire une réunion, conserver l’historique de vos conversations pour ne rien oublier. Bref, les plateformes collaboratives sont parfaitement adaptées à la période que nous traversons actuellement.

Dans le webinar du 26 mars organisé par Jamespot, vous découvrirez 20 applications dédiées au télétravail. Durant une trentaine de minutes, Antoine et Clément prendront le temps de vous apporter une vision claire de la valeur ajoutée de tels outils. Vous comprendrez rapidement l’utilité d’une plateforme collaborative comme Jamespot et découvrirez la multitude d’applications qu’elle propose.

Vous vous demandez peut-être si les infrastructures réseaux sont prêtes à tenir le choc avec les pics de trafic attendus. D’après nos opérateurs télécoms, tout devrait plutôt bien se passer. Un porte-parole de Bouygues Telecom estime que : “les réseaux sont dimensionnés pour faire face au pic de communication que nous enregistrons notamment le soir“.

En Italie, depuis le début du confinement, le trafic a augmenté de 70%. En revanche, on pouvait lire ceci dans le JDD du 15 mars : “en cas de saturation, les opérateurs n’excluent pas de privilégier les usages professionnels en diminuant la bande passante des sites de divertissement“. Vous êtes prévenus.

Pas de panique, quoiqu’il arrive vous pourrez continuer de travailler. Comme vous le découvrirez dans le webinar du 26 mars, Jamespot bénéficie d’une incroyable richesse fonctionnelle grâce à ses nombreuses applications. Natives ou développées par des partenaires, les applications présentes sur le Store de Jamespot vous permettront forcément de répondre à vos problématiques.

Bref, pour éviter un ralentissement de votre entreprise et pour vous adapter à la situation de crise que nous traversons, la meilleure solution est de vous équiper au mieux. Inscrivez-vous au webinar du 26 mars pour comprendre comment une plateforme collaborative peut vous faire gagner en productivité. Quelle que soit la taille de votre entreprise, vous trouverez un intérêt à utiliser un réseau social d’entreprise pour optimiser la gestion de vos projets.