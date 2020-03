Face à la pandémie du COVID-19, de nombreux événements ont été annulés ou reportés. On peut citer les conférences des géants du web à l’image de Facebook et Google, le salon VivaTech, le salon E-Marketing ou encore le salon Digital Workplace.

L’annulation ou le report de ces événements a des conséquences sur les stratégies et le chiffre d’affaires de nombreuses entreprises. C’est pourquoi, lorsque Plezi, une plateforme d’Inbound Marketing et de Marketing Automation, a appris que son salon principal était annulé, a décidé de réagir. Depuis le 2 mars, les équipes de Plezi travaillent sur Saloon. Une plateforme qui lutte contre ces annulations en permettant aux PME de continuer à générer des affaires, via les conférences en ligne.

Une plateforme lancée en moins de deux semaines

Saloon a ainsi été lancée en quelques jours, avec le soutien d’autres entreprises comme Livestorm, un éditeur de solutions de conférences et de réunions en ligne et Crisp un éditeur de logiciel de relation client et de tchat en ligne.

Pour faire simple, les entreprises s’inscrivent sur la plateforme et proposent gratuitement des conférences. À noter, jusqu’à la fin du confinement, l’utilisation de Saloon est gratuite.

Un premier événement autour du marketing digital

Au niveau des événements, le premier qui aura lieu est “Les 3 jours du marketing digital” et se tiendra du 31 mars au 02 avril 2020, dates auxquelles le salon E-Marketing aurait dû avoir lieu. Durant ces trois jours, retrouvez des conférences sur le Sales Automation, le SEO, la génération de leads, le content marketing ou encore le Social Selling. Ces dernières seront animées par des startups et PME comme Spendesk, Datananas ou encore Cybercité.

Si ces sujets vous intéressent, il suffit de vous inscrire gratuitement aux conférences. Si vous travaillez sur des thématiques similaires et souhaitez proposer une conférence, il reste des créneaux de disponibles !

Pour information, les conférences durent en général entre 30 et 45 minutes. Elles peuvent au maximum durer une heure. En fonction des conférenciers, les formats sont amenés à varier !

Avec Saloon, l’objectif étant d’obtenir le “même genre de synergie entre les conférenciers que le donnerait un événement professionnel. Plutôt que de faire chacun son webinar de son côté, Saloon permet de mettre en place des stratégies “gagnant-gagnant” entre toutes les entreprises, et de créer des rendez-vous thématiques“.