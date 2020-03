Annoncé en février 2020 en même temps que le second smartphone pliable de la marque Samsung, Galaxy Z Flip, et disponible début mars 2020, le smartphone Galaxy S20 vient succéder au Galaxy S10. Ce nouveau fleuron de la firme sud-coréenne se décline en trois versions : le S20 avec un écran de 6,2 pouces, le S20+ avec un écran de 6,7 pouces et le S20 Ultra de 6,9 pouces. Comme ses prédécesseurs, la nouvelle génération de Samsung Galaxy promet de nouvelles fonctionnalités pour se démarquer de la concurrence. Zoom sur les dernières fonctionnalités du Galaxy S20.

Un écran impressionnant

S’il y a bien un domaine dans lequel Samsung excelle, c’est la qualité de ses écrans. La marque a livré son écran le plus impressionnant jusqu’ici pour la gamme S20. Le smartphone intègre une lucarne AMOLED avec une résolution Quad HD+ et la technologie HDR10+. Cette fonctionnalité est disponible sur tous les modèles de Samsung Galaxy S20 quelle que soit la version. Le taux de rafraîchissement ou la fréquence est aussi passée à 120 Hz, ce qui fera le bonheur des gamers. Comme l’affichage se rafraîchit plus souvent, les animations sont plus fluides.

En ce qui concerne la résolution, l’écran propose une résolution de 424 pixels par pouce « par défaut ». Ceci est idéal pour un usage quotidien. Il est cependant possible de passer en QHD+ et avoir un affichage de 566 pixels par pouce pour un usage avec un casque de réalité virtuelle. Notons cependant que la résolution au quotidien suffit pour profiter de couleurs pétantes, d’un contraste très profond et d’une luminosité impressionnante, pouvant aller jusqu’à 708 cd/m².

Un smartphone compatible 5G

En rendant l’ensemble de la gamme Galaxy S20 compatible avec la 5G, Samsung est sur la bonne voie. En effet, 87% des organisations prévoient de s’équiper sur le long terme de flottes compatibles avec cette dernière génération de technologie sans fil. Notons cependant que ce smartphone restera compatible avec toutes les bandes 4G disponibles en France.

Une qualité photo améliorée

Samsung a vraiment misé gros sur la fonction prise de photo du Galaxy S20. Ce dernier embarque 3 appareils photo au dos pour la version S20 et 4 capteurs photo 4K pour les deux autres versions. Chaque caméra étant spécialisé dans un type de prise de vue : grand-angle (12 mégapixels contre 108 mégapixels pour le S20 Ultra), ultra grand-angle (12 mégapixels), zoom/téléobjectif (64 mégapixels contre 48 mégapixels pour le S20 Ultra) et DepthVision. Le capteur avant, quant à lui, culmine à 10 mégapixels pour le S20 et le S20+ et à 40 mégapixels pour le S20 Ultra. Par rapport à la série S10, les appareils photo du S20 occupent moins de surface à l’écran (- 55%).

Le zoom est aussi un autre atout du smartphone S20. En effet, on annonce la possibilité de zoomer 100 fois avec la version Ultra et 30 fois avec les deux versions S20 et S20+. Ce qui est bien réel. Par contre, la qualité tend un peu à baisser quand on atteint un niveau de zoom plus haut.

Les autres caractéristiques photo comprennent un recadrage rapide et un mode nuit amélioré. Celui-ci utilise la technologie de combinaison ou nona binning qui permet de prendre en charge plus de nuances et préserver les ombres et lumières. Le mode portrait est aussi plus efficient. Grâce au capteur de temps de vol, les mèches de cheveux sont plus visibles et les bords plus nets. Ainsi, même en l’absence d’une deuxième caméra autonome comme sur le S10+, le smartphone arrive à bien gérer le flou d’arrière-plan.

Une dernière nouveauté : l’enregistrement vidéo 8K avec la possibilité de capturer 30 images par seconde. Bien sûr, il faut beaucoup d’espace de stockage pour profiter pleinement de cette fonctionnalité. Chaque minute d’enregistrement requiert environ 600 Mo. Le manque d’espace gênera l’autofocus.

Plus de vitesse

Au-delà des fonctionnalités préalablement citées, le Galaxy S20 se veut aussi un smartphone rapide. Si les autres séries ont déjà gagné en vitesse avec l’arrivée du processeur Snapdragon 820, le S20 jouit encore de plus de rapidité avec le Snapdragon 855 pour l’Amérique et la Chine et l’Exynos 990 pour l’Europe et l’Asie. Le mérite de cette augmentation de la vitesse revient aussi à Qualcomm. Les trois versions proposent une mémoire vive d’au moins 12 Go, pouvant aller jusqu’à 16 Go pour la version Ultra. Ceci permet d’ouvrir trois applications en même temps tout en jouissant d’une commutation plus rapide.

En ce qui concerne la capacité de stockage, Samsung utilise désormais le stockage UFS 3.0 sur le S20. La capacité de base est de 128 Go pour le S20, et 128 Go ou 512 Go pour les S20+ et S20 Ultra.

Une batterie et une autonomie plus résistantes

Alors que le Galaxy S10 proposait une batterie de 3400 mAh, la nouvelle série S20 se surpasse avec un accumulateur de 4 000 à 5 000 mAh et une charge rapide de 45 W pour la version Ultra et 25 W pour les deux autres smartphones de la gamme. Il est clair qu’avec ces améliorations sur l’autonomie de la batterie et la capacité de charge rapide, ce smartphone saura satisfaire et rassurer les utilisateurs. Quoique le problème de chute trop rapide de la batterie n’a pas encore été vraiment résolu par la firme. Même en lançant des applications peu énergivores, l’autonomie peut baisser soudainement à cause de leur accumulation et de leur ouverture successive.

L’interface One UI 2.0

Sorti de sa boîte, le smartphone S20 est propulsé par Android 10 et l’interface One UI 2.0. Grâce à cette nouvelle surcouche de Samsung, dont la première version a déjà apporté de nombreuses améliorations sur les précédentes séries de Galaxy et Note, l’utilisateur peut jouir d’une meilleure expérience, notamment avec de nouvelles fonctionnalités telles qu’une meilleure prise en charge du back gestures, l’extension du mode sombre et un mode concentration qui évite à son titulaire d’être distrait dans ce qu’il fait. Une fois activé, le mode concentration empêche l’accès à une liste définie d’applications.

Autre nouveauté, l’accès plus facile au panneau de notifications tout simplement en glissant le pouce vers le bas depuis n’importe quel endroit de l’écran, et non plus uniquement en haut. Le S20 intègre aussi un nouveau système de partage de fichiers baptisé Quick Share. Il suffit de lancer la fonction et d’ouvrir le fichier à partager et l’envoyer en choisissant le/les destinataires parmi les utilisateurs disponibles. Notons qu’il est aussi possible d’envoyer le fichier à un contact même à distance. Il faut tout simplement que vous soyez tous les deux connectés à votre compte Samsung.