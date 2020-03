Pour s’informer de nos jours, nous avons l’embarras du choix. Twitter, les sites des médias, le fil d’actualité Facebook (attention aux fake news), Reddit, des newsletters ou encore des outils comme Feedly, un agrégateur de flux RSS. Plutôt que d’aller faire des recherches au quotidien sur ces différentes plateformes, je vous propose un outil qui va vous simplifier la vie et surtout vous faire gagner du temps ! Mailbrew permet de définir les sujets qui vous intéressent et vous envoie au quotidien ou de manière hebdomadaire un résumé par mail de ces sujets à partir de sources comme Reddit, Twitter, YouTube, Google News ou encore les flux RSS. Des newsletters automatisées à partir des sources de votre choix !

Gagnez du temps tout en profitant de l’essentiel de l’actualité

De cette manière, vous obtenez le meilleur contenu de n’importe quelle plateforme, sur les sujets qui vous intéressent vraiment, sans avoir à faire de longues recherches sur le web. L’inscription sur Mailbrew est très simple. Il suffit de créer un compte en connectant votre compte Twitter ou bien en créant un compte avec votre adresse mail.

Ensuite, Mailbrew vous propose de vous abonner à des sujets populaires comme :

COVID-19 : le résumé est envoyé chaque jour à 6h30 et propose un mélange de news provenant de Reddit, Google News, flux RSS, Twitter World News : envoyé chaque jour à 9h00, avec des sources comme Reddit, Twitter, Flux RSS Photography : envoyé chaque jour à 19h00, avec des actualités provenant de Reddit, flux RSS, YouTube, Twitter Geek Finance



Si vous vous êtes inscrit via votre adresse mail, Mailbrew propose de connecter votre compte Twitter à l’outil. Ainsi, vous pourrez choisir les comptes avec lesquels vous interagissez le plus et recevoir un débrief de leurs tweets.

Une fois tout cela fait, Mailbrew vous propose un tableau de bord affichant tous vos sujets d’intérêts et vous permet de modifier ces derniers. Vous pouvez ainsi modifier ou supprimer des sujets ou bien changer l’intervalle d’envoi de newsletter, ou encore modifier les sources. À chaque fois, vous aurez un aperçu de votre newsletter.

Mailbrew est un outil payant. Il est possible de le tester durant 21 jours, avant de payer 8 dollars/mois pour l’abonnement annuel ou bien 10 dollars/mois, si vous choisissez le paiement mensuel.

Un outil pratique pour suivre les informations clés de vos sujets favoris et découvrir de nouvelles choses, sans perte de temps !