Alors qu’Apple a passé les dix dernières années à se moquer de Microsoft en affirmant que sa vision de l’avenir de l’informatique était la bonne, de nombreux experts estiment que le nouvel iPad Pro ressemble étrangement à la Surface Pro de la firme de Redmond…

L’iPad Pro s’inspire-t-il de la Surface Pro ?

On se souvient de cette phrase prononcée par Tim Cook il y six ans, alors qu’il présentait les nouveaux Mac et iPad lors d’une Keynote : “nos concurrents sont différents et leurs produits sont confus. Ils ont couru après les netbooks, maintenant ils essaient de transformer leurs PC en tablettes et les tablettes en PC. Qui sait ce qu’ils vont faire ensuite ? On ne comprend plus où ils veulent aller”. Une vision louable à l’époque mais totalement décrédibilisée avec la sortie du nouvel iPad Pro.

En effet, cette nouvelle version de l’iPad Pro est équipée d’un tout nouveau Magic Keyboard avec des touches rétro-éclairées, d’un trackpad et d’une charnière qui nous donne l’impression de travailler sur un MacBook Pro. Bref, l’iPad est de plus en plus proche du MacBook Pro d’Apple, bien que moins puissant. Vous l’aurez compris, les usages entre le MacBook Pro et l’iPad Pro se resserrent.

Au-delà du design et des accessoires, de plus en plus d’applications sont disponibles sur iPad. C’est notamment le cas de Filma, une application pour éditer vos vidéos sur iPad. On pense également à Fresco, l’application de dessin d’Adobe, spécialement dédiée à l’iPad. Concrètement, avec ce nouvel iPad, vous pouvez quasiment vous passer d’un MacBook Pro. Alors, l’entreprise de Bill Gates avait-elle finalement raison ?

Les directeurs de Microsoft ont-ils toujours eu une longueur d’avance ?

En 2012, l’ancien chef de Windows Steven Sinofsky, écrivait dans un article que : “même sur des tablettes, nos utilisateurs recherchent toujours un clavier. De plus, même en l’absence de logiciels comme Microsoft Office, la réalité est que lorsque vous avez besoin d’écrire plus que quelques lignes de texte, vous aspirez à quelque chose de mieux que les touches à l’écran. Nous pensons qu’un système d’exploitation et ses applications doivent être installés sur nos tablettes”.

Ces différents fondements ont conduit à la création de la Surface Pro. L’iPad Pro d’Apple, équipé du stylet Apple Pencil et d’un clavier intelligent, est arrivé juste au moment où les ventes des iPad “classiques” s’effondraient. Avec l’arrivée d’iPadOS en juin 2019, il n’y a plus de place pour le doute : Apple veut faire des tablettes un vrai support de travail, comme Microsoft le fait depuis des années.