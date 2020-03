Au quotidien et dans un cadre personnel ou professionnel vous utilisez un grand nombre d’outils populaires comme Shopify, Slack, Google Analytics ou encore Google Docs. Peut-être recherchez vous une alternative à ces solutions, une alternative open source, c’est-à-dire dont le code est disponible et qu’il est possible de modifier. C’est tout le concept d’OpenSource Builders. Ce site en ligne propose des alternatives à Trello, YouTube, Zapier et bien d’autres outils.

Pourquoi choisir l’open source ?

À l’origine du projet, Junaid Kabani qui s’est mis au code il y a près d’un an ! Pour lui, le fait d’être un logiciel open source “a encore accéléré les choses, car plus de gens pouvaient regarder le code et contribuer à l’améliorer“. Il ajoute “les logiciels open source seront capables de vaincre les entreprises commerciales à long terme“.” L’avantage des outils et logiciels open source sont nombreux, on peut citer :

être propriétaire des données, car ces logiciels sont auto-hebérgés

la personnalisation : l’outil peut être adapté à votre entreprise

communauté : construire des logiciels à plusieurs

Il existe déjà des sites similaires, mais comme le dit Junaid Kabani, certains ne regroupent pas les applications open source les plus récentes ou sont mal organisés.

Tous les outils de votre quotidien sont répertoriés

Une fois sur le site, vous pouvez scroller pour découvrir les logiciels phares et leurs alternatives, ou bien faire une recherche directement dans la barre de recherche. Peu importe vos besoins, solutions e-commerce, réseaux sociaux, outils de messagerie ou encore outils de la suite Google, vous trouverez une alternative !

Par exemple, cinq outils sont proposés à la place de Shopify. En plus du nom de l’outil et un lien vers ce dernier, il est précisé le langage utilisé, la licence logicielle en open source ainsi que les votes de la communauté Github.

Autre point intéressant du site OpenSource Builders : faire des demandes pour ajouter de nouveautés outils. À l’heure actuelle, c’est TeamViewer qui est en tête du classement devant Grammarly, WhatsApp ou encore Mixpanel. Il est ainsi possible de voter pour un nouvel outil, ou bien d’en soumettre un nouveau.

Parmi les pistes d’améliorations, on peut citer l’ajout des avantages et inconvénients de chaque alternative proposée.