Vous ou votre entreprise créez peut être des vidéos sur YouTube. Des tutoriels, des interviews, des démonstrations produits le contenu est riche. Le problème est que vous investissez du temps et de l’argent dans la création de ces vidéos et que ces dernières ne sont pas nécessairement vues. Pour résoudre ce dernier et obtenir davantage de vues, je vous propose de découvrir un outil qui améliore le référencement de vos vidéos YouTube : Tubics.

Entrez dans le YouTube Game !

Sur YouTube différents points sont essentiels. Par exemple, on peut citer les vignettes de vidéo, les tags, la description etc. Tubics est l’outil parfait pour optimiser cela et se base sur l’analyse de 15 facteurs de l’algorithme qui influent sur le référencement de votre chaîne.

En vous rendant sur le site de Tubics, vous pouvez entrer l’URL de votre chaîne YouTube et obtenir une analyse SEO de cette dernière afin de comprendre la configuration de votre chaîne, la manière dont l’audience interagit et des recommandations personnalisées.

Ensuite, pour utiliser l’outil, il suffit de connecter votre compte Google, ou votre chaîne YouTube à l’outil. Tubics suit les performances en temps réel de votre chaîne afin d’optimiser l’ensemble des balises YouTube (titres et descritpions) et obtenir plus de vues.

Si vous êtes à court d’inspiration pour trouver des mots clés, l’outil collecte et vous suggère des mots-clés afin de ne choisir que ceux qui sont pertinents.

L’outil est utilisé par les plus grandes entreprises, de l’Oréal à Samsung et permet à ces dernières d’obtenir davantage de vues de manière organique.

Profitez d’une offre sur l’abonnement annuel !

Une offre annuelle est proposée par Appsumo pour profiter de Tubics à petit prix.