Premier titre mobile de Riot Games, Teamfight Tactics pour Android et iOS arrivera demain (19 mars) après avoir été lancé avec un certain succès en juillet dernier sur PC. Entièrement free-to-play, le titre sera également cross-plateform. Comprenez que les joueurs mobile pourront s’attaquer à leurs homologues officiant sur PC et vice versa. La version Android et iOS de Teamfight Tactics apportera de nouvelles fonctionnalités, un nouveau tutoriel ainsi que l’expansion Galaxies annoncée le mois dernier. Cette dernière inclut les Galaxy Pass et Galaxy Pass+ (payant), qui permettent aux joueurs de débloquer des éléments et accessoires à mesure qu’ils jouent et amassent des points d’expérience. Le modèle économique du jeu s’axera aussi sur la vente d’items cosmétiques. Riot Games prévoit en outre de lancer, plus tard, un Store similaire à celui proposé sur la version PC.

Riot Games s’avance sur le marché du jeu mobile…

Comme le précise Engadget, Teamfight Tactics arrive quelques mois après l’annonce d’une version mobile de League of Legends baptisée Wild Rift, qui doit néanmoins arriver plus tard dans l’année. Toujours selon le média, Teamfight Tactics pourrait également être porté sur consoles de salon, mais l’on ignore pour l’instant quand et sur quelles machines il serait lancé. Les développeurs du studio californien travaillent par ailleurs à une version mobile de Legends of Runeterra, un jeu de carte proche de Hearthstone, Artifact ou encore The Elder Scrolls: Legends. Ce projet devrait pour sa part se concrétiser sous peu, puisqu’il a été lancé à Singapour la semaine dernière.

Sur PC, Riot Games continue enfin de s’activer au développement d’un jeu de tir nommé Valorant, qui emprunte beaucoup au gameplay de Counter Strike: Global Offensive (CS: GO) et à l’esthétique d’Overwatch. Le soft devrait être lancé plus tard dans l’année. Il s’agira alors du seul jeu développé par Riot Games à ne pas être dérivé de l’univers tentaculaire de League of Legends…