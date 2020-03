Tout le monde a une présence sur le web. Que celle-ci soit via les réseaux sociaux, via un site ou encore en laissant des avis en ligne. Dans le cadre professionnel, notamment si vous êtes freelance, avoir un site ou en tout cas une page à son nom avec des détails sur son travail, ses clients ou encore le quotidien est important. Sans connaissance technique cette étape peut paraître complexe et longue. Avec One Profile, créez en quelques minutes votre page personnelle ou professionnelle en ligne.

One Profile : votre page centrale sur le web

Avec One Profile, présentez-vous comme vous voulez ! Utilisez ce constructeur de pages personnelles pour faire un cv en ligne, pour donner plus d’informations sur vous à vos clients ou encore regrouper en un seul et même endroit tous les liens vers vos réseaux sociaux. Vous trouverez juste ici un exemple de page créé sur One Profile.

Une fois votre compte créé, il faudra choisir une photo de profil. Ensuite, une petite description est demandée, puis il faut préciser la ville où l’on habite. Enfin, il est demandé de préciser nos compétences. Pour finir un résumé des informations entrées apparaît. Il est possible de les modifier, ainsi que la mise en page. Une fois terminé, il est possible de prévisualiser la page et d’ajouter d’autres sections.

La création d’une page One Profile se fait très facilement et permet d’obtenir un rendu propre et minimaliste. Il est possible d’intégrer des formulaires de contact, mais également d’obtenir des statistiques sur votre page ou connecter votre page à Google Analytics. Un widget de chat peut également être intégré à la page, afin de communiquer en direct avec les visiteurs de votre page.

Enfin, deux thèmes de page sont disponibles : le mode clair et le mode sombre (pour protéger nos yeux).

Côté prix, l’outil est gratuit. Cependant, si vous souhaitez accéder à des fonctionnalités plus avancées, une offre payante nommée Unicorn Plan est disponible pour 12 dollars par an. Cette dernière permet de profiter des “Customs Boxes”, de manière illimitée et ainsi “créer des boutons d’actions personnalisés, écrire un texte long, poster des images, intégrer des vidéos YouTube, votre profil Instagram, une timeline Twitter, afficher des témoignages ou encore Google Maps“.