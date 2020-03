Google l’avait annoncé au mois de janvier, c’est désormais chose faite : l’application Android Google Translate (Google Traduction en France) est maintenant capable de traduire un long discours en texte dans une autre langue.

Sept langues pour débuter

Véritable référence dans le monde entier, Google Traduction s’améliore sans cesse grâce aux progrès de l’intelligence artificielle. Par exemple, l’outil a récemment ajouté 60 nouvelles langues à traduire dans son catalogue, et vient enfin de se doter d’une fonctionnalité très attendue de ses utilisateurs. Dans un billet de blog, la firme de Mountain View a ainsi annoncé le déploiement de la traduction instantanée pour des longs discours.

Si Google Traduction permettait jusqu’alors les traductions de phrases courtes et de certains conversations, l’application « n’était pas adaptée à traduire des discussions plus longues comme lors d’une conférence, dans une salle de classe, etc. », a précisé un porte-parole de Google au média The Verge.

Pour l’instant, la fonctionnalité traduit l’anglais, l’allemand, le français, le russe, le portugais, l’espagnol, le thaïlandais et l’hindi. Afin que l’outil marche, votre smartphone doit être connecté à Internet puisque ce sont les serveurs de Google qui sont chargés d’effectuer la traduction en temps réel.

Un outil qui sera amélioré

À terme, cette nouvelle fonctionnalité s’avérera très utile dans de nombreuses situations, d’autant plus qu’elle prend également en compte la ponctuation. Néanmoins, Google indique qu’actuellement, elle est plus efficace « dans un environnement calme avec une seule personne en train de parler à la fois ». Si vous avez besoin de traduire une conversation rapidement, alors l’outil « Conversation » devrait faire l’affaire. Il est en revanche possible de placer votre smartphone près d’un ordinateur afin de traduire une vidéo.

Pour l’utiliser, vérifiez que votre application est bien à jour dans le Google Play Store, puis cliquez sur « Retranscrire » (comme indiqué sur l’image en une de cet article). Ensuite, vous pourrez choisir la langue parlée puis retranscrite, mais aussi paramétrer la taille du texte et même afficher le texte original. Les détenteurs d’un iPhone ne peuvent pas encore profiter de cet outil, mais il devrait débarquer sur iOS prochainement.

Si vous avez souvent besoin de traducteurs instantanés dans votre vie professionnelle, alors nous vous conseillons également Phone Call translator, qui se charge de traduire directement une conversation téléphonique.