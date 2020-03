Plusieurs internautes ont relevé que Facebook avait considéré comme spam des articles à propos du Covid-19. Pourtant, ces contenus semblent pertinents. Comme le relève The Verge, il semblerait que Facebook ait commis une erreur, ce serait plus précisément un “bug dans un système anti-spam” selon Huy Rose, le vice-président de Facebook.

Un bug de Facebook

Sur Twitter, Alex Stamos a relevé dans un tweet l’activité étrange de Facebook. Il a indiqué qu’il lui semblait “qu’une règle anti-spam de Facebook commençait à se détraquer. Facebook a renvoyé à leur domicile les modérateurs de contenu. Ils ne peuvent cependant pas travailler de leurs domiciles en raison des engagements de confidentialité pris par l’entreprise”.

Une série de tweets à laquelle Guy Rosen, le vice-président de Facebook n’a pas tardé à répondre. Il a indiqué que les équipes travaillaient sur ce point. Cela en précisant qu’il s’agit en fait d’un problème dans le système anti-spam, et que ce souci n’avait aucun lien avec les changements d’effectif de modérateurs de l’entreprise.

We’re on this – this is a bug in an anti-spam system, unrelated to any changes in our content moderator workforce. We’re in the process of fixing and bringing all these posts back. More soon. — Guy Rosen (@guyro) March 17, 2020

De nombreux utilisateurs de Twitter ont également constaté cette mauvaise considération, souvent parce que cela concernait leurs publications…

.@Facebook your review system is broken AF — This is the 3rd in two weeks “GOES AGAINST OUR COMMUNITY STANDARDS” for a share from a known publication. Like this one? An @Upworthy post about #GenX w the Breakfast Club movie as the photo? WT? And the others are about the same. pic.twitter.com/CL1jRSz5uO — Kristine Schachinger (@schachin) March 17, 2020

Something is going on on Facebook. I’ve seen four separate people in the past couple hours saying their posts about coronavirus were marked as “spam”. And one of them is an epidemiologist. Then my link to the Canadian gov’s website about EI was removed too. #COVID19 pic.twitter.com/tFAUqLzHus — Aylan (AY like Day – LAN like LandBack) Couchie (@AylanX) March 17, 2020

Rosen a annoncé que le problème était résolu

En cette période où la désinformation est courante, il semble tout à fait normal que Facebook cherche à l’éviter au maximum. Par le passé, le réseau social a déjà été épinglé à de multiples reprises et s’est même engagé à lutter contre cette désinformation, d’une part en supprimant des comptes, et d’autre part en coupant des campagnes publicitaires. Globalement, tous les géants de la tech ont pris des mesures pour lutter contre les fake news liées au virus.

Sur Twitter, Rosen, le vice-président du réseau social a annoncé que le problème avait été résolu. Il a indiqué que les équipes avaient restauré toutes les publications supprimées de façon incorrecte, précisant que des messages liés au Covid-19 avaient été concernés, mais pas seulement.

We’ve restored all the posts that were incorrectly removed, which included posts on all topics – not just those related to COVID-19. This was an issue with an automated system that removes links to abusive websites, but incorrectly removed a lot of other posts too. — Guy Rosen (@guyro) March 18, 2020

Selon lui, il s’agissait un problème d’analyse automatique. Le bug bloquait également au passage les publications contenant des liens vers des sites web abusifs.

Facebook tente aujourd’hui de lutter autant que possible contre la diffusion de fausses informations concernant le coronavirus. Cet exemple de problème de modération en est un parmi tant d’autres dans la mesure où sur le réseau social, des publications sont faites sans cesse et il est impossible de tout modérer.