Depuis le 21 janvier dernier, le jeu Plague Inc., qui signifie peste en français, est numéro un des jeux téléchargés dans l’App Store. À ce jour, le jeu a été installé plus de 500 millions de fois comme l’indique SensorTower. Le Covid-19 n’y est très certainement pas pour rien, puisque le principe même du jeu est de simuler une épidémie.

Un jeu réaliste et informatif

Plague Inc. est comme la version jeux vidéos du film Contagion. Selon son créateur, James Vaughan, ce jeu a été créé “spécifiquement pour qu’il soit réaliste et informatif sans pour autant surfer sur les problèmes très sérieux du monde réel”. On peut aisément déduire une corrélation, cela fait maintenant bientôt deux mois qu’il figure en première position du classement de l’App Store, en tout cas en France, et c’est presque autant de temps que la médiatisation de l’épidémie mondiale du coronavirus.

D’ailleurs, depuis l’apparition du coronavirus, le jeu partage un important nombre d’informations sur la situation liées à la situation. À travers son but informatif, l’application renvoie vers le site de l’OMS. C’est une méthode originale qui est adoptée par les équipes qui gèrent le jeu pour informer la population.

Plague Inc., un jeu banni en Chine

En Chine, Plague Inc. a été retiré de l’App Store et de Steam, officiellement en raison du contenu illégal qu’il contient. Mais il est forcément possible de se demander si cela n’a pas été décidé en raison du coronavirus.

Malgré cette suppression, le jeu reste populaire. Sortie en 2012, la société qui se charge de son développement, Ndemic Creations, se vante de compter 130 millions de joueurs, tous supports confondus, dans le monde entier. Autant de joueurs qui mettent à mal les serveurs du jeu il y a quelques semaines.

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les joueurs à partager leurs expériences et à faire des allusions au covid-19.

Plague Inc. players know that this is a beginning of something very, very terrible. https://t.co/WDe62G9q6j — Lαrαs (@Lqrqs) March 17, 2020