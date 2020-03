Au quotidien, vous devez certainement comme beaucoup de personnes, passer un temps fou sur votre boîte de mail. Lire les mails, répondre, transférer des mails aux bons interlocuteurs… Et si pour gagner du temps, je vous disais qu’il existe un outil permettant de collaborer à partir d’un seul et même endroit sur les mails ? C’est le cas de Loop ! Cet outil permet de gérer les comptes mail partagés, comme par exemple ceux du support client, en regroupant tous les mails et conversations au même endroit. Les mails peuvent ensuite être organisés par personne ou par équipe.



Le fonctionnement de Loop est très simple et l’interface ressemble un peu à celle de Slack . Pour commencer, il faut dans un premier temps connecter votre compte Gmail , Outlook ou IMAP à l’outil.Quand un email arrive, toutes les personnes de votre équipe peuvent le voir. Un chat est également disponible afin de discuter du mail, sans que le client ne voit les échanges, répondre au mail ou encore

L’idée avec Loop étant de pouvoir travailler en temps réel avec votre équipe, gagner du temps, répondre plus vite et enfin collaborer plus facilement. De plus, tout ce qui est partagé dans Loop est stocké et organisé au sein de l’outil afin d’en finir avec les transferts de mail et retrouver facilement les choses.

Loop donne également la possibilité de créer des réponses types qui sont disponibles par tous, afin de simplifier et accélérer le processus de réponse.

Via Loop, il est possible de discuter avec un membre de votre équipe ou bien créer des conversations de groupe.

Profitez d’un accès à vie à Loop et à petit prix avec Appsumo

Loop est un outil récemment mis en avant sur Appsumo. 3 offres exceptionnelles sont ainsi proposées :