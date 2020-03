Lundi 16 mars à 20h, le Président de la république française a donné de nouvelles consignes pour les 15 jours à venir. En raison de la propagation du Covid-19 sur notre territoire, nous devons nous confiner. Les déplacements non nécessaires ne sont plus autorisés. Par conséquent, on peut imaginer que la livraison de nourriture va exploser dans les jours qui arrivent, dans les villes françaises. Une série de consignes vient d’être publiée par la répression ds fraudes pour assurer une livraison des repas à domicile sans contact.

La livraison des repas devra se faire sans aucun contact

Si les restaurants sont fermés, la livraison à domicile est elle toujours autorisée. C’est pour cette raison que la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes) a décidé de définir des règles précises pour éviter les contacts entre le livreur et son client. Les consignes sont claires. Les voici :