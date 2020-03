À en croire la presse chinoise, relayée par l’Usine Digitale, Alibaba aurait été capable de créer un algorithme en mesure de détecter le coronavirus, avec une marge d’erreur de seulement 4%. Il aurait développé son outil via son propre centre de recherche, Dramo Academy.

Un outil de détection précis à 96%

Détecter une personne atteinte de Covid-19 grâce à l’intelligence artificielle, c’est visiblement l’envie d’Alibaba. L’entreprise chinoise de e-commerce a basé son modèle sur une technologie d’intelligence artificielle et a finalement obtenu un outil de détection fiable à 96%. L’algorithme serait en mesure de détecter une personne malade depuis des images de scanner.

Les chercheurs auraient testé la technologie sur un échantillon de 5 000 personnes infectées et noté que leur modèle est en mesure de détecter un cas en seulement 20 secondes, tandis qu’un médecin passe entre 5 et 15 minutes à analyser le scanner d’un patient avant de pouvoir se prononcer.

Puisque fiable à 96%, l’outil aurait été testé officiellement dimanche, pour la première fois, dans un hôpital de Zhengzou. Il devrait bientôt être disponible dans une centaine d’établissements de santé chinois.

Une information non-officielle chez Alibaba

Pour l’heure, personne n’a fait d’annonce officielle à propos de cet outil. Aucune information ne figure à ce sujet sur le site d’Alibaba, et il en est de même sur le site de son centre de recherche, la Damo Academy.

Cependant, si l’information s’avérait vraie, cela ne serait pas si étonnant. Alibaba s’est déjà investi, aux côtés de Tencent, dans le développement d’un nouveau système de QR code avec différentes couleurs pour suivre l’état de santé des habitants. Si cet algorithme existait vraiment, nul doute que cela pourrait grandement faire avancer les choses. Cela permettrait de détecter les malades bien plus rapidement et de la même façon, de les prendre en charge plus vite et ainsi de limiter la propagation du virus.