Avec le digital et les nouvelles technologies, nous n’avons jamais eu autant d’appareils à notre dispositions qui proposent de nous aider à prendre soin de nous. Montres, vêtements, baskets et autres accessoires connectés qui se portent (wearable) nous permettent désormais de mesurer très précisément notre activité physique, et ainsi se prémunir contre d’éventuelles mauvaise habitudes de sédentarité. Pour autant, avant de mesurer son activité physique, reste à initier une véritable routine sportive personnalisée en fonction de son rythme de vie (heures d’entraînement, fréquence), de ses goûts (appétence pour certains sports et exercices) et de ses capacités (objectifs ambitieux mais réalistes qui évoluent dans le temps).

Au-delà de l’impact évident d’une telle routine sur votre santé, il est aussi et surtout question de bien être et performance au quotidien. En effet, de nombreuses études démontrent que la pratique régulière d’une activité physique et sportive a des conséquences positives évidentes sur les collaborateurs. Un baromètre réalisé en 2018 par OpinionWay pour le Think Tank Vitalité, Sport & Entreprise démontre notamment que le sport permet une meilleure gestion du stress pour 89% des sondés, offre une influence bénéfique sur l’esprit d’équipe pour 87% d’entre eux et améliore la productivité des salariés pour 65%. Alors, qu’attendez-vous pour être (plus) épanoui et démarrer votre routine sportive ?

Pourquoi vous devriez être votre priorité numéro une

Entreprendre et devenir son propre patron n’a jamais été aussi simple. Aujourd’hui, un ordinateur et une connexion internet suffisent. Conséquence directe : le rythme classique de 7h-18h du lundi au vendredi existe de moins en moins et laisse place à des « séquences » de travail beaucoup moins linéaires. On peut travailler depuis un train si l’on est en déplacement, depuis chez soi grâce au télétravail, on accède à ses mails (pro comme perso) depuis son smartphone avant et après les horaires de bureau, etc.

Dans ce contexte où les rythmes évoluent au profit d’une frontière de plus en plus poreuse entre vie personnelle et vie professionnelle, il est crucial de penser à soi et surtout de se dégager du temps pour son propre bien être. Cela peut paraître égoïste, mais personne ne prendra cette décision à votre place. Aussi, il s’agit en réalité de trouver son équilibre et de parvenir à « s’imposer » une routine sportive. Vous pensez ne pas avoir le temps ? Tim Cook (CEO d’Apple), Howard Schulz (CEO de Starbucks) ou Richard Branson (fondateur et CEO de Virgin) ont tous les trois mis en place leur routine, au service de leur performance au quotidien.

Derrière cette idée de routine positive dont chacun est libre de s’approprier le concept, réside un principe assez simple : celui de s’échapper d’un quotidien « time-boxé » et contraint pour s’accorder un temps de qualité mis au service de son bien être et de son épanouissement. Une fois ce moment pour soi dégagé dans son agenda, encore faut-il l’utiliser à bon escient et être capable de tenir sur la durée. Pour y parvenir, il est préférable d’être accompagné par un professionnel. Au-delà du coaching sportif, il s’agit plutôt d’un accompagnement de tous les jours pour réapprendre les basiques (bien dormir et bien manger), fixer des objectifs personnalisés (exercices, fréquence) et agir sur la motivation pour ne jamais briser le cercle vertueux en place.

Vous êtes unique, votre routine sportive doit l’être aussi

Vous n’avez qu’un corps et il n’y a pas de plan B. Êtes-vous sûrs de vouloir improviser ? Pour vous aider à initier une routine sportive, des méthodes et accompagnements existent, comme AEN pratiquée par des sportifs de haut niveau, des acteurs dans la préparation de leur rôle, des artistes dans la gestion de leurs efforts etc. Cette approche de coaching s’appuie sur quatre principes fondamentaux simples et a déjà fait ses preuves sur des sportifs professionnels comme des entrepreneurs. Tous l’ont approuvée et l’intègrent désormais comme un facteur clé de leur succès.

Le premier critère fondamental est celui de la personnalisation du programme. Malheureusement, nous ne sommes pas tous égaux. Nous n’avons pas le même rythme, pas la même physiologie, pas la même psychologie. Le coaching commence d’abord par là : comprendre la personne à qui l’on s’adresse, ses freins du quotidien, son rythme, ses forces et faiblesses, etc. Ce n’est qu’en considérant l’ensemble de ces paramètres que l’on pourra aboutir à un programme vraiment efficace. Dit autrement, cette première étape doit permettre d’identifier le « moteur émotionnel » de la personne pour en faire un levier de motivation au quotidien et faire en sorte que l’entraînement ne soit pas perçu comme une contrainte ou un obstacle mais comme un moment pour soi, de défoulement, de méditation, de dépassement.

Le second critère pris en compte dans la méthode AEN® est celui du plaisir. Vous pensez que le sport n’est pas fait pour vous et que vous ne pourrez jamais y trouver de sentiment de quiétude ? C’est sans doute parce que le sport est avant tout une histoire de préparation mentale pour se mettre dans des conditions favorables à la construction de pensées positives, de concentration sur des temps longs. Et d’épanouissement personnel. Si vous regardez la formidable conférence de Toni Nadal, oncle et coach de Rafael Nadal, vous comprendrez facilement combien le succès d’un grand champion dépend autant de son mental que de son talent.

Troisième et avant-dernier critère de cette méthode : l’engagement. Du coach, et surtout du coaché. Il n’y a pas de recette miracle, l’instauration réussie d’une routine sportive passera inévitablement par un engagement à toute épreuve, surtout si vous débutez. Un coach ne peut pas tout faire, il y a un devoir de réciprocité du coaché qui est déterminant dans la réussite d’un programme sportif. N’oubliez jamais, un coach est là pour entretenir la flamme au quotidien et la faire grandir, vous seuls avez la responsabilité de l’allumer.

Enfin, que serait une routine sportive sans résultats ? En suivant ces trois premières étapes et en étant bien accompagnés, vous serez étonnés de voir que les premiers résultats ne se feront pas attendre. Un programme adapté à votre morphotype et à votre degré d’engagement vous fera rapidement progresser. Et parce que des résultats observables sur vous sont la meilleure source de motivation, il s’agit de fixer des objectifs réalistes.

Votre corps est un élément clé de votre performance au quotidien. Pratiquer une activité physique et sportive régulière associé à une nutrition équilibrée permet de se surpasser. Encore faut-il faire cela pour les bonnes raisons, trouver du sens dans la pratique, au-delà de la contrainte apparente. Il peut arriver que la marche vous semble trop haute, et c’est pourquoi un coach vous sera d’une aide précieuse pour définir le programme adapté à ce que vous êtes et aux objectifs que vous vous êtes fixés. Une chose est sûre, c’est à vous d’établir un planning et des gardes-fous. Si vous attendez que votre agenda se libère pour votre routine sportive, vous serez vite déçus : vous aurez toujours une bonne raison pour ne pas vous bouger. Choisir, c’est renoncer. Alors à moins de vouloir renoncer à votre corps, choisissez vos combats. Votre corps vous le rendra en épanouissement personnel.