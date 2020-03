Contrairement aux abonnements proposés en France, dans certains pays Netflix fait le choix de ne proposer que des forfaits destinés aux mobiles. Avec ce type de forfaits, Netflix souhaite réduire les coûts des abonnements pour les rendre accessibles à un plus grand nombre de personnes. Le géant américain du streaming vient de dévoiler son offre mobile aux Philippines et en Thaïlande.

Une offre mobile dédiée aux Philippines et en Thaïlande

Les forfaits proposés par Netflix dans ces deux pays sont très attractifs. En effet, Netflix propose un abonnement à environ 3 dollars US, soit 2,63 euros, ce qui équivaut à 149 pesos philippins et 99 baht thaïlandais. Depuis plusieurs années, Netflix cherche des solutions efficaces pour se développer sur les marchés émergents. La contrainte principale de la plateforme dans ces pays : le coût de son abonnement.

En limitant l’accès des contenus au format mobile, Netflix est capable de réduire ses coûts et donc déployer des offres intéressantes dans des pays comme les Philippines ou la Thaïlande, là où le mobile est roi. En 2018, Netflix a testé ce type d’abonnements en Malaisie et en Inde. Un excellent moyen pour les habitants de ces pays de profiter des contenus Netflix sans avoir à payer le prix d’un abonnement classique.

Dans les pays visés par ces abonnements à bas coûts, les smartphones à bas prix sont extrêmement répandus. Netflix compte également sur ce phénomène pour développer sa plateforme. Même si tous les utilisateurs n’ont pas accès à un forfait mobile offrant suffisamment de data, ils pourront quand même télécharger des épisodes et les regarder à leur guise. D’après Patrick Flemming, directeur de l’innovation produit chez Netflix, deux internautes philippins sur trois téléchargent des émissions sur leur smartphone. Alors pourquoi pas Netflix ?

Le mobile est au cœur de la stratégie de Netflix

La stratégie mobile de Netflix passe également par un récent partenariat avec Samsung. En effet, le mois dernier, Netflix annonçait le lancement d’un partenariat inédit avec le fabricant de smartphones coréen. Jackie Lee-Joe, responsable marketing chez Netflix, expliquait à ce propos que : “nous pensons que cet important partenariat offrira à des millions d’utilisateurs Samsung à travers le monde la meilleure expérience de divertissement possible sur mobile et rendra la découverte de nouvelles histoires plus facile que jamais”.

Ce partenariat arrive à un moment critique pour Netflix. Bien que l’entreprise continue d’être leader dans le secteur de la vidéo à la demande et qu’elle a été la firme la plus performante sur le marché boursier au cours de la dernière décennie, la concurrence commence à être rude. C’est aussi pour cette raison que Netflix cherche à se développer sur des marchés émergents comme aux Philippines et en Thaïlande, pour trouver de nouvelles sources de revenus.