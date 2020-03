Google Groupes est un service proposé par Google afin de créer des groupes de discussion à la fois sur web et mobile. Ce service est proposé par la firme de Mountain View depuis 2001 et continue d’être utilisé tandis que de nombreuses applications ont disparu. Poursuivant l’intégration du fameux Material Design sur ses différentes expériences, Google Groupes va bénéficier d’un nouveau thème.

Google ne cesse de mettre à jour ses services

Google Groupes va avoir un nouveau design. C’est ce que nous apprend l’entreprise sur son blog. Ce service existant depuis 2001 est principalement destiné aux entreprises. Avec le nouveau design de Google Groupes de nouvelles fonctionnalités devraient arriver. Notamment une navigation améliorée, une création de groupe de façon simplifiée, des options de recherche plus importantes, une meilleure présentation des groupes dont un utilisateur fait parti, une messagerie standardisée et une gestion améliorée des membres d’un groupe.

Pour l’heure, la nouvelle version du service est disponible en bêta, mais devrait prochainement être déployée pour l’ensemble des utilisateurs. Cette mise à jour traduit un effort de Google qui tente de renouveler, au fil du temps, chacun de ses produits, et même d’en proposer de nouveaux. Cela s’illustre notamment avec Dataset Search, un moteur de recherche d’ensemble de données sortie de phase de test au début de l’année. D’autre part, d’autres applications sont récemment passées au Material Design. C’est notamment des logiciels de la G Suite il y a un peu plus d’un an, mais également Google Drive, ou Gmail, sur iOS et Android.

Un service qui en a vu d’autres prendre fin

Google a mis fin à plusieurs de ses services de messagerie comme Allo ou encore Google Talk. Le service Groupes semble donc avoir des avantages que les autres n’avaient pas. De la même manière, le service de messagerie réussit à faire face à la concurrence qui s’est accrue ces dernières années, notamment avec Slack, régulièrement utilisée pour des conversations professionnelles, ou encore WhatsApp.

En somme, Google Groupes a donc séduit ses utilisateurs et le géant américain compte bien en séduire de nouveaux avec les nouvelles fonctionnalités proposées, notamment pour leur proposer l’ensemble de sa suite, qui propose des outils adaptés à tous les usages.